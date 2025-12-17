L'atteso Exodus, erede spirituale di Mass Effect, non utilizzerà l'IA per lo sviluppo (almeno per ora)

L'uso dell'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo dei videogiochi è un tema sempre molto attuale, tanto che il CEO di Ubisoft ha definito questa tecnologia come una rivoluzione.

Non sono sulla stessa lunghezza d'onda, invece, gli sviluppatori di Archetype Entertainment, team che include ex membri di BioWare e che sta lavorando al nuovo Exodus, un vero e proprio erede spirituale di Mass Effect.

Per il momento, infatti, l'IA non farà parte dello sviluppo del gioco, appena tornato a mostrarsi ai The Game Awards dopo la presentazione avvenuta nel 2023.

Non c'è spazio per l'IA (per ora)

A chiarire la posizione di Archetype è il co-founder Chad Robertson, nel corso di un'intervista a Eurogamer in cui ha sottolineato "Non abbiamo intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per alcun elemento, ma ci riserviamo il diritto di cambiare questa impostazione se necessario per ottenere il gioco con la qualità che desideriamo, o nei tempi o nel budget che ci servono. Ma al momento non è nei nostri piani".

Il chiarimento è stato necessario anche per via del coinvolgimento nel progetto dell'attore Matthew McConaughey che, di recente, ha firmato un accordo per approvare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per ricreare la sua iconica voce. Quest'accordo, ha chiarito Robertson, non ha nulla a che vedere con Exodus e non riguarda, quindi, il possibile inserimento di linee vocali dell'attore generate tramite l'IA.

Lo sviluppo di Exodus continua, nel frattempo. Il gioco è atteso su PC e console per il 2027, ma non si escludono possibili ritardi (inizialmente, l'uscita era prevista per il 2026).