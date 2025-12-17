L'atteso Exodus, erede spirituale di Mass Effect, non utilizzerà l'IA per lo sviluppo (almeno per ora)

L'atteso Exodus, erede spirituale di Mass Effect, non utilizzerà l'IA per lo sviluppo (almeno per ora)

Il nuovo Exodus, erede spirituale di Mass Effect, non utilizzerà l'intelligenza artificiale per il suo sviluppo: la conferma arriva da Archetype Entertainment che, però, non ha chiuso le porte a un utilizzo futuro dell'IA

di pubblicata il , alle 09:41 nel canale Videogames
 

L'uso dell'intelligenza artificiale generativa nello sviluppo dei videogiochi è un tema sempre molto attuale, tanto che il CEO di Ubisoft ha definito questa tecnologia come una rivoluzione.

Non sono sulla stessa lunghezza d'onda, invece, gli sviluppatori di Archetype Entertainment, team che include ex membri di BioWare e che sta lavorando al nuovo Exodus, un vero e proprio erede spirituale di Mass Effect.

Per il momento, infatti, l'IA non farà parte dello sviluppo del gioco, appena tornato a mostrarsi ai The Game Awards dopo la presentazione avvenuta nel 2023.

Non c'è spazio per l'IA (per ora)

A chiarire la posizione di Archetype è il co-founder Chad Robertson, nel corso di un'intervista a Eurogamer in cui ha sottolineato "Non abbiamo intenzione di utilizzare l'intelligenza artificiale generativa per alcun elemento, ma ci riserviamo il diritto di cambiare questa impostazione se necessario per ottenere il gioco con la qualità che desideriamo, o nei tempi o nel budget che ci servono. Ma al momento non è nei nostri piani".

Il chiarimento è stato necessario anche per via del coinvolgimento nel progetto dell'attore Matthew McConaughey che, di recente, ha firmato un accordo per approvare l'uso dell'intelligenza artificiale generativa per ricreare la sua iconica voce. Quest'accordo, ha chiarito Robertson, non ha nulla a che vedere con Exodus e non riguarda, quindi, il possibile inserimento di linee vocali dell'attore generate tramite l'IA.

Lo sviluppo di Exodus continua, nel frattempo. Il gioco è atteso su PC e console per il 2027, ma non si escludono possibili ritardi (inizialmente, l'uscita era prevista per il 2026).

I migliori sconti su Amazon oggi

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

8.94 8.94 Compra ora

HP 250R G9, Computer Portatile Notebook, Intel i5-1334u 10 Core 3.4Ghz, Display 15.6'' FHD, Ram 32GB, SSD 1000GB, Windows 11

569.90 Compra ora
-17%

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

1149.00 949.00 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
supertigrotto17 Dicembre 2025, 12:26 #1
sembra carino,spero non faccia la fine di un anthem

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^