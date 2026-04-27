L'attentatore di Trump sviluppava videogiochi: il suo gioco su Steam sommerso da recensioni politiche

Cole Tomas Allen, il 31enne californiano sospettato dell'attacco alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca del 25 aprile, ha pubblicato nel 2018 un videogioco su Steam. Bohrdom è ora sommerso di recensioni politiche

Cole Tomas Allen, il 31enne californiano arrestato sabato 25 aprile dopo aver aperto il fuoco all'esterno del Washington Hilton durante la cena annuale dei Corrispondenti della Casa Bianca, era anche uno sviluppatore di videogiochi indie. Sul suo account Steam campeggia un gioco pubblicato nel 2018: Bohrdom. Nel giro di poche ore dall'incidente, la pagina del titolo è diventata teatro di un massiccio review bombing con decine di post politici nei forum di discussione.

L'attacco si è consumato intorno alle 20:30 ora della costa est: Allen, armato di fucile a pompa, pistola e coltelli, ha forzato il checkpoint del Secret Service all'esterno del ballroom, dove erano presenti Trump, Melania e gran parte del gabinetto, compreso il vicepresidente JD Vance. Un agente è rimasto ferito, salvato dal giubbotto antiproiettile. Il procuratore generale Todd Blanche ha confermato alla CNN che i bersagli probabili erano i membri dell'amministrazione, e che Allen è stato immobilizzato quasi subito dopo aver sparato.

Cos'è Bohrdom

Allen aveva descritto Bohrdom come un gioco "skill-based, non-violent asymmetrical fighting game loosely derived from a chemistry model", un ibrido tra bullet hell e racing game in cui il giocatore controlla un elettrone o un nucleo in una versione gamificata della chimica atomica. Supporta fino a 13 giocatori in multiplayer, è stato messo in vendita a $2 e per tutta la sua storia su Steam ha raggiunto un picco massimo di uno o due giocatori simultanei. Sul profilo LinkedIn del sospettato figura anche un secondo titolo in sviluppo denominato First Law, che non risulta essere mai stato rilasciato.

Allen si descrive come sviluppatore e ingegnere, e il gioco riflette questa impronta: più uno strumento educativo-sperimentale che un prodotto commerciale vero e proprio. Un relic digitale che sarebbe probabilmente rimasto sepolto nel catalogo di Steam a tempo indeterminato, senza l'eco dell'attacco di sabato sera.

Il review bombing

La notizia del legame tra Allen e Bohrdom si è diffusa rapidamente domenica sera. Prima dell'incidente, Bohrdom contava appena 2 recensioni totali; nel giro di 24 ore ne ha accumulate oltre 120, con uno status "Nella media" e 10 pagine di thread nei forum. Su SteamDB il picco di giocatori simultanei è schizzato a 22, ovvero ancora numeri minimi in assoluto, ma del tutto anomali per un titolo che fino a quel momento non aveva mai superato uno o due utenti online.

La quasi totalità delle recensioni arriva da utenti con meno di 30 minuti di playtime, che hanno usato la pagina come arena per il dibattito politico. Le recensioni possono essere positive a sostegno di Allen, negative in segno di condanna, con un terzo filone di puro shitposting. La più votata recita: "Quando partecipi alla gara del 'modo più strano di fare pubblicità al tuo gioco' e il tuo avversario è questo sviluppatore." In altre recensioni si legge: "L'attacco era guerrilla marketing" e "È bello vedere finalmente questi forum così animati." La possibilità di acquistare Bohrdom risulta nel frattempo disabilitata su Steam.

Un copione già visto

Non è la prima volta che un sospettato di violenza politica negli Stati Uniti lascia tracce rilevanti su Steam. In occasione dell'assassinio di Charlie Kirk, il presunto responsabile Tyler Robinson aveva accumulato oltre 2.000 ore su Sea of Thieves e aveva persino usato il nome "Donald Trump" come nickname, dettagli finiti immediatamente sotto la lente dei servizi segreti statunitensi. Il caso Allen aggiunge una variante inedita: non solo un account da utente, ma un'intera pagina da sviluppatore, con tanto di store page, forum e spazio per le recensioni ora trasformato in spazio di dibattito politico.

Che Valve intervenga o meno con gli strumenti anti-review bombing già introdotti negli anni scorsi resta da vedere. Nel frattempo, Bohrdom è diventato qualcosa di molto diverso da un esperimento indie sul modello di Bohr: uno specchio involontario di una crisi politica americana che continua ad attraversare, tra l'altro, i confini della cultura videoludica.