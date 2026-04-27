L'attentatore di Trump sviluppava videogiochi: il suo gioco su Steam sommerso da recensioni politiche
Cole Tomas Allen, il 31enne californiano sospettato dell'attacco alla cena dei Corrispondenti della Casa Bianca del 25 aprile, ha pubblicato nel 2018 un videogioco su Steam. Bohrdom è ora sommerso di recensioni politichedi Rosario Grasso pubblicata il 27 Aprile 2026, alle 14:21 nel canale Videogames
Steam
Cole Tomas Allen, il 31enne californiano arrestato sabato 25 aprile dopo aver aperto il fuoco all'esterno del Washington Hilton durante la cena annuale dei Corrispondenti della Casa Bianca, era anche uno sviluppatore di videogiochi indie. Sul suo account Steam campeggia un gioco pubblicato nel 2018: Bohrdom. Nel giro di poche ore dall'incidente, la pagina del titolo è diventata teatro di un massiccio review bombing con decine di post politici nei forum di discussione.
L'attacco si è consumato intorno alle 20:30 ora della costa est: Allen, armato di fucile a pompa, pistola e coltelli, ha forzato il checkpoint del Secret Service all'esterno del ballroom, dove erano presenti Trump, Melania e gran parte del gabinetto, compreso il vicepresidente JD Vance. Un agente è rimasto ferito, salvato dal giubbotto antiproiettile. Il procuratore generale Todd Blanche ha confermato alla CNN che i bersagli probabili erano i membri dell'amministrazione, e che Allen è stato immobilizzato quasi subito dopo aver sparato.
Cos'è Bohrdom
Allen aveva descritto Bohrdom come un gioco "skill-based, non-violent asymmetrical fighting game loosely derived from a chemistry model", un ibrido tra bullet hell e racing game in cui il giocatore controlla un elettrone o un nucleo in una versione gamificata della chimica atomica. Supporta fino a 13 giocatori in multiplayer, è stato messo in vendita a $2 e per tutta la sua storia su Steam ha raggiunto un picco massimo di uno o due giocatori simultanei. Sul profilo LinkedIn del sospettato figura anche un secondo titolo in sviluppo denominato First Law, che non risulta essere mai stato rilasciato.
Allen si descrive come sviluppatore e ingegnere, e il gioco riflette questa impronta: più uno strumento educativo-sperimentale che un prodotto commerciale vero e proprio. Un relic digitale che sarebbe probabilmente rimasto sepolto nel catalogo di Steam a tempo indeterminato, senza l'eco dell'attacco di sabato sera.
Il review bombing
La notizia del legame tra Allen e Bohrdom si è diffusa rapidamente domenica sera. Prima dell'incidente, Bohrdom contava appena 2 recensioni totali; nel giro di 24 ore ne ha accumulate oltre 120, con uno status "Nella media" e 10 pagine di thread nei forum. Su SteamDB il picco di giocatori simultanei è schizzato a 22, ovvero ancora numeri minimi in assoluto, ma del tutto anomali per un titolo che fino a quel momento non aveva mai superato uno o due utenti online.
La quasi totalità delle recensioni arriva da utenti con meno di 30 minuti di playtime, che hanno usato la pagina come arena per il dibattito politico. Le recensioni possono essere positive a sostegno di Allen, negative in segno di condanna, con un terzo filone di puro shitposting. La più votata recita: "Quando partecipi alla gara del 'modo più strano di fare pubblicità al tuo gioco' e il tuo avversario è questo sviluppatore." In altre recensioni si legge: "L'attacco era guerrilla marketing" e "È bello vedere finalmente questi forum così animati." La possibilità di acquistare Bohrdom risulta nel frattempo disabilitata su Steam.
Un copione già visto
Non è la prima volta che un sospettato di violenza politica negli Stati Uniti lascia tracce rilevanti su Steam. In occasione dell'assassinio di Charlie Kirk, il presunto responsabile Tyler Robinson aveva accumulato oltre 2.000 ore su Sea of Thieves e aveva persino usato il nome "Donald Trump" come nickname, dettagli finiti immediatamente sotto la lente dei servizi segreti statunitensi. Il caso Allen aggiunge una variante inedita: non solo un account da utente, ma un'intera pagina da sviluppatore, con tanto di store page, forum e spazio per le recensioni ora trasformato in spazio di dibattito politico.
Che Valve intervenga o meno con gli strumenti anti-review bombing già introdotti negli anni scorsi resta da vedere. Nel frattempo, Bohrdom è diventato qualcosa di molto diverso da un esperimento indie sul modello di Bohr: uno specchio involontario di una crisi politica americana che continua ad attraversare, tra l'altro, i confini della cultura videoludica.
14 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
manco gli avesse sparato, o tentato di farlo
attentato possiamo dire il primo quello dell'orecchio
guarito perfettamente in due settimane senza cicatrici residue pensa invece quelli che fanno il buco orecchini che se lo tengono così a vita
manco gli avesse sparato, o tentato di farlo
attentato possiamo dire il primo quello dell'orecchio
guarito perfettamente in due settimane senza cicatrici residue pensa invece quelli che fanno il buco orecchini che se lo tengono così a vita
citando il dizionario attentatore è prioprio la parola giusta da utilizzare ti consiglio di documentarti
so che non ci crederai ma anche se non spari al presidente il gesto resta
- ingegnere
- professore
- sviluppatore di videogiochi
- anticristiano
- odiatore di Trump
..cavolo avrà pure dei difetti però.
- ingegnere
- professore
- sviluppatore di videogiochi
- anticristiano
- odiatore di Trump
..cavolo avrà pure dei difetti però.
Si, ha mancato il bersaglio
- ingegnere
- professore
- sviluppatore di videogiochi
- anticristiano
- odiatore di Trump
..cavolo avrà pure dei difetti però.
Tze...non è nessuno.
LUI è il mio nuovo idolo.
Guarda che stile, con quale fermezza e disinvoltura continua a mangiare...!
LUI è il mio nuovo idolo.
Guarda che stile, con quale fermezza e disinvoltura continua a mangiare...!
c'è la foto di quello che usa per scudo umano la moglie incinta brandendola per un seno
Link ad immagine (click per visualizzarla)
LUI è il mio nuovo idolo.
Guarda che stile, con quale fermezza e disinvoltura continua a mangiare...!
UN MITO.
Forse pure meglio della tipa che prima di uscire si è fermata a prendere lo champagne.
Tutti elementi che comunque dipingono uno scenario surreale tipo "toh guarda, c'è di unovo qualcuno che prova a far fuori il pirla"..
Se va avanti così propssimo giro ci sarà Trump che scappa tra i tavoli con dietro uno che lo isegue con un coltello e tutti i commensali che applaudono e fanno il tifo.
Un gentleman d'altri tempi...
Forse pure meglio della tipa che prima di uscire si è fermata a prendere lo champagne.
Tutti elementi che comunque dipingono uno scenario surreale tipo "toh guarda, c'è di nuovo qualcuno che prova a far fuori il pirla"..
Se va avanti così prossimo giro ci sarà Trump che scappa tra i tavoli con dietro uno che lo insegue con un coltello e tutti i commensali che applaudono e fanno il tifo.
Poretta' noi, come ci siamo ridotti.
...
Aahhh, ma non stavano facendo il trenino?
Pèpè-pèpèpèpè-pèpè-pèpèpèpè- A-E-I-O-U-Y!
- ingegnere
- professore
- sviluppatore di videogiochi
- anticristiano
- odiatore di Trump
..cavolo avrà pure dei difetti però.
si ovviamente.... democratico ,propal .... solita roba
ps.
questo però obbiettivamente sembra quasi fake (nel senso di creato apposta dal trumpone e i suoi )....
poi anche l'fbi a livello vitocatozzo .... forse capirà che affidare l'fbi usa ad un pakistano non è stata una buona idea....
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