L'app di GeForce NOW per Linux è ora disponibile: il gaming ad alta qualità non ha più confini

L'app di GeForce NOW per Linux è ora disponibile: il gaming ad alta qualità non ha più confini

NVIDIA ha rilasciato l'app per consentire l'accesso al servizio GeForce NOW su computer con sistemi operativi Linux (Ubuntu 24.04 e versioni successive). L'app è disponibile in beta: ecco tutti i dettagli in merito e come scaricare l'applicazione

di pubblicata il , alle 08:51 nel canale Videogames
LinuxNVIDIAGeForce
 

Dopo l'annuncio arrivato in occasione del CES 2026, a inizio del mese di gennaio, è disponibile l'app di GeForce NOW per computer Linux. L'applicazione in questione è accessibile in versione beta e rappresenta un'importante aggiunta al servizio offerto da NVIDIA, soprattutto in un contesto in cui la diffusione di Linux è in crescita.

Un'app completa

Il rilascio dell'app è stato accompagnato da un annuncio pubblicato sul blog ufficiale. L'app debutta con supporto a Ubuntu 24.04 e versioni successive e offre la trasmissione in streaming dei titoli per PC supportati direttamente dal cloud con una risoluzione fino a 5K e 120 fotogrammi al secondo, oppure 1080p a 360 fps.

Secondo NVIDIA, la nuova app "va oltre" la precedente esperienza Linux, ottimizzata in modo specifico per Steam Deck. Si tratta, infatti, di un'app pensata per girare su computer desktop e notebook per offrire un'esperienza simile a quella offerta dall'app di GeForce NOW su Windows e macOS, con rendering in cloud e la possibilità di sfruttare le tecnologie RTX, come il DLSS, e le prestazioni garantite da una RTX 5080. Al momento è una versione beta e, quindi, per questo primo periodo è lecito attendersi una fase di rodaggio, con miglioramenti continui aggiornamento dopo aggiornamento.

La nuova applicazione può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale. Si tratta di un'aggiunta importante che punta a rafforzare ulteriormente il servizio offerto da GeForce NOW con l'obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti e di sfruttare la crescente base installata di computer Linux.

I migliori sconti su Amazon oggi
-40%

FRITZ!Repeater 600 Edition International, Ripetitore - Wi-Fi extender fino a 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, Interfaccia in italiano

49.99 29.99 Compra ora
-40%

Amazfit Bip 5, 46 mm, Smartwatch, Schermo grande, chiamate Bluetooth, Alexa, GPS, durata della batteria di 10 giorni, fitness tracker con frequenza cardiaca, monitoraggio dell'ossigeno nel sangue

44.38 Compra ora
-40%

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

599.00 Compra ora
5 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
bonzoxxx30 Gennaio 2026, 10:44 #1
Percentuale di adozione in crescita = più software nativi a disposizione.

Grande pinguino!
cronos199030 Gennaio 2026, 10:54 #2
Originariamente inviato da: bonzoxxx
Percentuale di adozione in crescita = più software nativi a disposizione.

Grande pinguino!
Beh, l'applicazione l'ha realizzata e rilasciata Nvidia, per cui teoricamente sarebbe "Grande Nvidia"
bonzoxxx30 Gennaio 2026, 11:09 #3
Originariamente inviato da: cronos1990
Beh, l'applicazione l'ha realizzata e rilasciata Nvidia, per cui teoricamente sarebbe "Grande Nvidia"


Grande nVidia si e no, ho sentimenti contrastanti verso ed Giacchetta

Scherzi a parte, sono molto contento dell'attuale incremento dell'adozione di Linux perché è sempre bene avere un'alternativa, imho. Al momento la base desktop installata pare sia poco più del 5%, il aumento del 70% su un arco temporale di 5 anni.

Se questo fosse vero, sarebbe un ottimo risultato per il pinguino
supertigrotto30 Gennaio 2026, 14:27 #4
Ovvio,vi stanno togliendo la possibilità di avere hardware personale per vendervi il Cloud e abbinamenti vari......se continua così,solo una élite potre permettersi un PC da gioco,gli altri via di abbonamento,magari pure il gestore del servizio web farà aumenti per assicurarvi la giusta banda e ping.....
bonzoxxx30 Gennaio 2026, 14:41 #5
Originariamente inviato da: supertigrotto
Ovvio,vi stanno togliendo la possibilità di avere hardware personale per vendervi il Cloud e abbinamenti vari......se continua così,solo una élite potre permettersi un PC da gioco,gli altri via di abbonamento,magari pure il gestore del servizio web farà aumenti per assicurarvi la giusta banda e ping.....


"A pensar male si fa peccato ma spesso ci si piglia" cit.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^