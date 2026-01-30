L'app di GeForce NOW per Linux è ora disponibile: il gaming ad alta qualità non ha più confini

NVIDIA ha rilasciato l'app per consentire l'accesso al servizio GeForce NOW su computer con sistemi operativi Linux (Ubuntu 24.04 e versioni successive). L'app è disponibile in beta: ecco tutti i dettagli in merito e come scaricare l'applicazione

Dopo l'annuncio arrivato in occasione del CES 2026, a inizio del mese di gennaio, è disponibile l'app di GeForce NOW per computer Linux. L'applicazione in questione è accessibile in versione beta e rappresenta un'importante aggiunta al servizio offerto da NVIDIA, soprattutto in un contesto in cui la diffusione di Linux è in crescita.

Un'app completa

Il rilascio dell'app è stato accompagnato da un annuncio pubblicato sul blog ufficiale. L'app debutta con supporto a Ubuntu 24.04 e versioni successive e offre la trasmissione in streaming dei titoli per PC supportati direttamente dal cloud con una risoluzione fino a 5K e 120 fotogrammi al secondo, oppure 1080p a 360 fps.

Secondo NVIDIA, la nuova app "va oltre" la precedente esperienza Linux, ottimizzata in modo specifico per Steam Deck. Si tratta, infatti, di un'app pensata per girare su computer desktop e notebook per offrire un'esperienza simile a quella offerta dall'app di GeForce NOW su Windows e macOS, con rendering in cloud e la possibilità di sfruttare le tecnologie RTX, come il DLSS, e le prestazioni garantite da una RTX 5080. Al momento è una versione beta e, quindi, per questo primo periodo è lecito attendersi una fase di rodaggio, con miglioramenti continui aggiornamento dopo aggiornamento.

La nuova applicazione può essere scaricata direttamente dal sito ufficiale. Si tratta di un'aggiunta importante che punta a rafforzare ulteriormente il servizio offerto da GeForce NOW con l'obiettivo di raggiungere un numero sempre maggiore di utenti e di sfruttare la crescente base installata di computer Linux.