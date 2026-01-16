L'Antitrust italiano contro Activision Blizzard (Microsoft): sotto accusa acquisti 'in-game' e tutele per i minori in Diablo Immortal e Call of Duty Mobile

LAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato avvia due istruttorie su Diablo Immortal e Call of Duty Mobile: al centro finiscono sollecitazioni all'acquisto, possibile design manipolativo, impostazioni di parental control giudicate poco protettive e dubbi su consensi privacy e diritti contrattuali. Codacons applaude e annuncia possibili azioni risarcitorie se emergeranno illeciti

L'Antitrust italiano accende i riflettori su due dei titoli mobile più popolari di Activision Blizzard (gruppo Microsoft). L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie che ipotizzano violazioni del Codice del consumo legate a pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e alla gestione dei diritti contrattuali dei consumatori in Diablo Immortal e Call of Duty Mobile, giochi dichiarati free to play ma con frequenti acquisti in-app.

Al centro delle verifiche cè il possibile uso di interfacce progettate per spingere lutente a giocare più spesso e più a lungo, fino ad aderire alle offerte proposte. L'Autorità cita come esempi le esortazioni ripetute, durante e fuori dalle sessioni di gioco, a non perdere contenuti premiali: messaggi in-app e notifiche push possono insistere su ricompense e vantaggi a tempo, con finestre di acquisto limitate prima dell'indisponibilità.

Un altro punto riguarda le microtransazioni e la percezione del costo reale. Secondo l'AGCM, alcune scelte possono rendere poco chiaro il valore effettivo delle monete virtuali, anche tramite vendita di valuta in quantità predefinite (bundle). In questo scenario, il rischio individuato è che i giocatori-consumatori, inclusi i minorenni, arrivino a spendere importi elevati o superiori al necessario per proseguire nel gioco, senza piena consapevolezza.

L'Autorità valuta anche le impostazioni di parental control, che risulterebbero pre-impostate in modo da tutelare meno il minore. Ci si riferisce, in particolare, ad acquisti in-game consentiti, tempi di gioco illimitati e interazione con altri giocatori attiva. L'AGCM sottolinea inoltre la necessità di un comportamento attivo di supervisione da parte del genitore o tutore, che non sempre si realizza, e per questo osserva con attenzione l'effetto di impostazioni di default troppo permissive.

Sotto verifica finiscono poi i consensi al trattamento dei dati personali in fase di registrazione: secondo l'Autorità, il consumatore (anche minorenne) potrebbe venire indotto a selezionare tutti i consensi, inclusa la profilazione commerciale, credendo che si tratti di una scelta obbligata. Non solo: l'AGCM valuta anche la qualità delle informazioni sui diritti contrattuali, che potrebbero portare l'utente a rinunciare inconsapevolmente a tutele come il diritto di ripensamento.

Infine, l'istruttoria prende in esame la possibilità di blocco unilaterale dell'account di gioco, con motivazioni e assistenza ritenute potenzialmente insufficienti e senza un adeguato contraddittorio. Uno scenario che, secondo l'Autorità, può avere una conseguenza pesante relativamente alla perdita delle somme spese per contenuti digitali, in alcuni casi molto elevate.

Sul fronte delle reazioni, Codacons ha accolto positivamente l'apertura dell'indagine e ricorda che già nel 2020 un proprio esposto contribuì a un intervento dell'Antitrust su pratiche scorrette nei videogiochi. L'associazione definisce gli acquisti in-game una dinamica insidiosa, soprattutto quando mira ai minori tramite grafiche e messaggi che influenzano il comportamento, con un impatto non solo economico ma anche legato al rischio di dipendenza dal gioco. Se dalle istruttorie emergeranno illeciti, Codacons annuncia iniziative legali e azioni risarcitorie a favore dei genitori che hanno effettuato acquisti nei prodotti sotto esame.