L'anti-cheat di Valorant non blocca completamente i PC: Riot Games fa chiarezza dopo le polemiche

Negli ultimi giorni si è acceso un acceso dibattito attorno al sistema anti-cheat utilizzato da Riot Games per il celebre sparatutto competitivo Valorant. Tutto è nato dopo alcune dichiarazioni pubblicate sui social che sembravano suggerire la possibilità di rendere inutilizzabili i PC dei giocatori sorpresi a utilizzare strumenti illegali. La risposta iniziale della compagnia, accompagnata da una battuta ironica rivolta ai cheater e al loro presunto "fermacarte da 6.000 dollari", aveva infatti fatto pensare a una sorta di blocco totale del computer.

La questione ha rapidamente sollevato dubbi e polemiche, soprattutto riguardo alla legittimità di un software capace teoricamente di compromettere il funzionamento completo di un sistema operativo. Proprio per chiarire la situazione, Riot Games ha successivamente pubblicato un lungo messaggio esplicativo, precisando il reale funzionamento di Vanguard e smentendo l'idea che il programma possa danneggiare l'hardware o rendere inutilizzabile un intero PC.

Secondo quanto spiegato dall'azienda, il sistema non interviene sui normali computer o sui loro componenti standard, ma agisce esclusivamente contro specifici dispositivi hardware creati appositamente per barare in Valorant. Si tratta di strumenti DMA, utilizzati per accedere alla memoria del sistema in modo illecito e ottenere vantaggi nel gioco.

Well, that escalated quickly.



There's been a wave of claims by cheaters about Vanguard "bricking" their PCs, so let's clear that up: Vanguard does not damage hardware or disable your devices.



The photo we posted is a picture of cheat hardware devices that are sold explicitly... https://t.co/dXb75Z91k9 -- Riot Games (@riotgames) May 22, 2026

Riot Games e il sistema anti-cheat di Vanguard

Riot ha chiarito che gli ultimi aggiornamenti di Vanguard sfruttano funzioni di sicurezza già presenti nei moderni sistemi operativi, come l'Input-Output Memory Management Unit, conosciuta come IOMMU. Questa tecnologia impedisce ai dispositivi DMA di leggere dati protetti all'interno dei giochi supportati.

La compagnia ha inoltre spiegato che, nel caso in cui tali dispositivi continuino a tentare l'accesso alla memoria protetta dopo l'attivazione delle difese, possono verificarsi errori hardware o instabilità del sistema. Tuttavia, si tratta di comportamenti previsti dalle protezioni di sicurezza e non di danni causati volontariamente dall'anti-cheat.

Disabilitando l'IOMMU, i dispositivi per il cheating possono tornare a funzionare, ma il sistema di protezione resta necessario per avviare i giochi di Riot Games. In pratica, il software impedisce l'uso degli strumenti illegali all'interno del gioco senza compromettere il funzionamento generale del computer. La società ha ribadito che continuerà a investire nello sviluppo dell'anti-cheat per proteggere l'integrità competitiva dei propri titoli.