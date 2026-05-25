L'anti-cheat di Valorant non blocca completamente i PC: Riot Games fa chiarezza dopo le polemiche
Riot Games ha chiarito il funzionamento di Vanguard dopo le polemiche sul presunto blocco dei PC dei cheater in Valorant. L'anti-cheat non danneggia hardware o sistemi operativi, ma impedisce l'utilizzo di specifici dispositivi DMA usati per bararedi Francesco Messina pubblicata il 25 Maggio 2026, alle 11:31 nel canale Videogames
Riot Games
Negli ultimi giorni si è acceso un acceso dibattito attorno al sistema anti-cheat utilizzato da Riot Games per il celebre sparatutto competitivo Valorant. Tutto è nato dopo alcune dichiarazioni pubblicate sui social che sembravano suggerire la possibilità di rendere inutilizzabili i PC dei giocatori sorpresi a utilizzare strumenti illegali. La risposta iniziale della compagnia, accompagnata da una battuta ironica rivolta ai cheater e al loro presunto "fermacarte da 6.000 dollari", aveva infatti fatto pensare a una sorta di blocco totale del computer.
La questione ha rapidamente sollevato dubbi e polemiche, soprattutto riguardo alla legittimità di un software capace teoricamente di compromettere il funzionamento completo di un sistema operativo. Proprio per chiarire la situazione, Riot Games ha successivamente pubblicato un lungo messaggio esplicativo, precisando il reale funzionamento di Vanguard e smentendo l'idea che il programma possa danneggiare l'hardware o rendere inutilizzabile un intero PC.
Secondo quanto spiegato dall'azienda, il sistema non interviene sui normali computer o sui loro componenti standard, ma agisce esclusivamente contro specifici dispositivi hardware creati appositamente per barare in Valorant. Si tratta di strumenti DMA, utilizzati per accedere alla memoria del sistema in modo illecito e ottenere vantaggi nel gioco.
Well, that escalated quickly.-- Riot Games (@riotgames) May 22, 2026
There's been a wave of claims by cheaters about Vanguard "bricking" their PCs, so let's clear that up: Vanguard does not damage hardware or disable your devices.
The photo we posted is a picture of cheat hardware devices that are sold explicitly... https://t.co/dXb75Z91k9
Riot Games e il sistema anti-cheat di Vanguard
Riot ha chiarito che gli ultimi aggiornamenti di Vanguard sfruttano funzioni di sicurezza già presenti nei moderni sistemi operativi, come l'Input-Output Memory Management Unit, conosciuta come IOMMU. Questa tecnologia impedisce ai dispositivi DMA di leggere dati protetti all'interno dei giochi supportati.
La compagnia ha inoltre spiegato che, nel caso in cui tali dispositivi continuino a tentare l'accesso alla memoria protetta dopo l'attivazione delle difese, possono verificarsi errori hardware o instabilità del sistema. Tuttavia, si tratta di comportamenti previsti dalle protezioni di sicurezza e non di danni causati volontariamente dall'anti-cheat.
Disabilitando l'IOMMU, i dispositivi per il cheating possono tornare a funzionare, ma il sistema di protezione resta necessario per avviare i giochi di Riot Games. In pratica, il software impedisce l'uso degli strumenti illegali all'interno del gioco senza compromettere il funzionamento generale del computer. La società ha ribadito che continuerà a investire nello sviluppo dell'anti-cheat per proteggere l'integrità competitiva dei propri titoli.
2 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Moderatore che NON parteciperanno in tempo reale alle sessioni di gioco, ma potranno valutare il comportamento di un utente specifico che ha ricevuto un certo num di segnalazioni ( esaminando in separata sede i video o una telemetria di alcuni matchs disputati da quest'ultimo ).
Ci impiegano più tempo ma almeno il ban sarà poi definitivo e nel caso non lo sia il tizio rischia un accusa di tipo penale.
Per giocare bene, quando volete e senza agitazioni giocate offline, se quel gioco non lo permette, lasciatelo perdere, tutto tempo e soldi persi i solo online.
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".