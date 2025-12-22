L'aggiornamento ai contenuti pre-espansione di Midnight ha una data ufficiale: Blizzard ha confermato che il rilascio è previsto per il prossimo 21 gennaio 2026 con diversi contenuti a disposizione degli utenti

Blizzard Entertainment ha annunciato la data di disponibilità della pre-patch di World of Warcraft: Midnight, prossima espansione della Worldsoul Saga. La software house ha confermato che la pubblicazione dell'aggiornamento ai contenuti della pre-espansione di Midnight è prevista per il prossimo 21 gennaio 2026. A disposizione dei giocatori ci sarà una nuova interfaccia utente oltre a modifiche al combattimento delle varie classi e molto altro ancora. Ricordiamo, inoltre, che Midnight sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 3 marzo 2026.

Le novità in arrivo

L'aggiornamento includerà diverse novità:

Nuova specializzazione del Cacciatore di Demoni: Divoratore

Nuove combinazioni di razza e classe: Cacciatori di Demoni Elfi del Vuoto

Aggiornamenti al combattimento delle classi

Compattamento delle statistiche e degli oggetti

Aggiornamenti all'interfaccia utente

Aggiornamenti alla trasmogrificazione

Campi d'Addestramento Personaggio vs Personaggio (PvP)

Accesso anticipato agli Alloggi

Evento pre-espansione

Ritorno dei Venti della Fortuna Misteriosa

In un articolo pubblicato sul blog ufficiale Blizzard (la cui lettura è consigliata per entrare nei dettagli della comunicazione della software house grazie anche a vari link di approfondimento)sono stati forniti i primi dettagli sulle novità, descrivendo il nuovo Cacciatore di Demoni Divoratore, terza specializzazione che utilizza il potere del Vuoto, e la nuova combinazione Cacciatore di Demoni Elfo del Vuoto. Da segnalare anche un aggiornamento del combattimento, con un rinnovamento per tutte le classi, e una serie di novità anche per statistiche e oggetti e per la UI. Tra le novità anche la possibilità di imparare le basi del combattimento PvP con i Campi d'Addestramento PvP.