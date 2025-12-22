L'aggiornamento ai contenuti pre-espansione di Midnight ha una data ufficiale

L'aggiornamento ai contenuti pre-espansione di Midnight ha una data ufficiale

L'aggiornamento ai contenuti pre-espansione di Midnight ha una data ufficiale: Blizzard ha confermato che il rilascio è previsto per il prossimo 21 gennaio 2026 con diversi contenuti a disposizione degli utenti

di pubblicata il , alle 09:31 nel canale Videogames
World of Warcraft
 

Blizzard Entertainment ha annunciato la data di disponibilità della pre-patch di World of Warcraft: Midnight, prossima espansione della Worldsoul Saga. La software house ha confermato che la pubblicazione dell'aggiornamento ai contenuti della pre-espansione di Midnight è prevista per il prossimo 21 gennaio 2026. A disposizione dei giocatori ci sarà una nuova interfaccia utente oltre a modifiche al combattimento delle varie classi e molto altro ancora. Ricordiamo, inoltre, che Midnight sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 3 marzo 2026.

Le novità in arrivo

L'aggiornamento includerà diverse novità:

  • Nuova specializzazione del Cacciatore di Demoni: Divoratore
  • Nuove combinazioni di razza e classe: Cacciatori di Demoni Elfi del Vuoto
  • Aggiornamenti al combattimento delle classi
  • Compattamento delle statistiche e degli oggetti
  • Aggiornamenti all'interfaccia utente
  • Aggiornamenti alla trasmogrificazione
  • Campi d'Addestramento Personaggio vs Personaggio (PvP)
  • Accesso anticipato agli Alloggi
  • Evento pre-espansione
  • Ritorno dei Venti della Fortuna Misteriosa

In un articolo pubblicato sul blog ufficiale Blizzard (la cui lettura è consigliata per entrare nei dettagli della comunicazione della software house grazie anche a vari link di approfondimento)sono stati forniti i primi dettagli sulle novità, descrivendo il nuovo Cacciatore di Demoni Divoratore, terza specializzazione che utilizza il potere del Vuoto, e la nuova combinazione Cacciatore di Demoni Elfo del Vuoto. Da segnalare anche un aggiornamento del combattimento, con un rinnovamento per tutte le classi, e una serie di novità anche per statistiche e oggetti e per la UI. Tra le novità anche la possibilità di imparare le basi del combattimento PvP con i Campi d'Addestramento PvP.

I migliori sconti su Amazon oggi

LG SQC2 Soundbar TV 300W, 2.1 Canali con Subwoofer Wireless, Soundbar Dolby Digital, Bluetooth, Ingresso Ottico, Ingresso AUX 3,5mm, USB

117.03 Compra ora

TCL 55V6C TV 55'' 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

299.00 Compra ora
-10%

Bosch Set da 34 Pezzi di punte e bit avvitamento in titanio X-Line (per legno, pietra e metallo, accessori trapano)

9.95 8.94 Compra ora
0 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^