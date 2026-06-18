L'addio al PC un autogol per PlayStation? Ecco perché rischia di perdere un mercato immenso

La nuova strategia di Sony prevede lo stop ai giochi single-player su PC per proteggere l'ecosistema PlayStation. Secondo Alinea Insights, questa mossa rischia di tradursi in un addio alla Cina, mercato fortemente legato al PC dove titoli come Death Stranding 2 hanno registrato vendite record. Salvi, invece, i live service.

La nuova strategia di Sony prevede l'abbandono del PC per un focus sull'ecosistema PlayStation, con i giochi single player prodotti dall'azienda che resteranno su console. Come evidenziato da un report di Alinea Insights, questa scelta rischia di tradursi in un vero e proprio abbandono della Cina per Sony. Il mercato cinese è legato a doppio filo al PC, per quanto riguarda il gaming.

La scelta di non portare più alcuni titoli anche su PC potrebbe diventare, quindi, un vero e proprio autogol per la casa nipponica, che con questa mossa vuole contrastare Steam e proteggere il suo business, che garantisce commissioni importanti sulla vendita dei giochi per PS5.

Una scelta che fa discutere

I giochi single player di Sony per PC hanno ottenuto un grande successo in Cina. È il caso di Death Stranding 2 per cui la Cina ha rappresentato circa il 42% delle vendite complessive del gioco su PC.

Non portando i giochi single player su PC, quindi, Sony dovrà fare i conti con la perdita del mercato cinese, dove le console, come la PS5, non hanno fatto breccia. Tale perdita è legata, in ogni caso, esclusivamente ai giochi single player, visto che i live service continueranno a essere lanciati anche su PC e, quindi, continueranno a essere accessibili ai videogiocatori cinesi.

La nuova strategia di Sony, in ogni caso, è destinata a far discutere, segnando un punto di svolta per l'azienda, soprattutto in confronto alle politiche adottate negli ultimi anni. Staremo a vedere se tale scelta si rivelerà corretta o assisteremo a un cambio di rotta.