L'addio al PC un autogol per PlayStation? Ecco perché rischia di perdere un mercato immenso
La nuova strategia di Sony prevede lo stop ai giochi single-player su PC per proteggere l'ecosistema PlayStation. Secondo Alinea Insights, questa mossa rischia di tradursi in un addio alla Cina, mercato fortemente legato al PC dove titoli come Death Stranding 2 hanno registrato vendite record. Salvi, invece, i live service.di Davide Raia pubblicata il 18 Giugno 2026, alle 07:31 nel canale Videogames
PlaystationSony
La nuova strategia di Sony prevede l'abbandono del PC per un focus sull'ecosistema PlayStation, con i giochi single player prodotti dall'azienda che resteranno su console. Come evidenziato da un report di Alinea Insights, questa scelta rischia di tradursi in un vero e proprio abbandono della Cina per Sony. Il mercato cinese è legato a doppio filo al PC, per quanto riguarda il gaming.
La scelta di non portare più alcuni titoli anche su PC potrebbe diventare, quindi, un vero e proprio autogol per la casa nipponica, che con questa mossa vuole contrastare Steam e proteggere il suo business, che garantisce commissioni importanti sulla vendita dei giochi per PS5.
Una scelta che fa discutere
I giochi single player di Sony per PC hanno ottenuto un grande successo in Cina. È il caso di Death Stranding 2 per cui la Cina ha rappresentato circa il 42% delle vendite complessive del gioco su PC.
Non portando i giochi single player su PC, quindi, Sony dovrà fare i conti con la perdita del mercato cinese, dove le console, come la PS5, non hanno fatto breccia. Tale perdita è legata, in ogni caso, esclusivamente ai giochi single player, visto che i live service continueranno a essere lanciati anche su PC e, quindi, continueranno a essere accessibili ai videogiocatori cinesi.
La nuova strategia di Sony, in ogni caso, è destinata a far discutere, segnando un punto di svolta per l'azienda, soprattutto in confronto alle politiche adottate negli ultimi anni. Staremo a vedere se tale scelta si rivelerà corretta o assisteremo a un cambio di rotta.
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La nuova strategia di Sony prevede lo stop ai giochi single-player su PC per proteggere l'ecosistema PlayStation. Secondo Alinea Insights, questa mossa rischia di tradursi in un addio alla Cina, mercato fortemente legato al PC dove titoli come Death Stranding 2 hanno registrato vendite record. Salvi, invece, i live service.
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La pensava così anche Kodak che smise di produrre le macchine digitali per non aggredire il suo settore pellicole, e ora abbiamo il Bagnoschiuma Kodak...
Se pensa a questa mossa e solo perchè la previsione per il futuro è che un PC Gaming costerà sui 3500$ contro i 1200$ della PS 5 Pro Ultra SxS ...
Con l scelte fatte ultimamente sony è in piedi solo perchè il brand playstation e ormai quasi immortale, un poco come Nintendo.
Se pensa a questa mossa e solo perchè la previsione per il futuro è che un PC Gaming costerà sui 3500$ contro i 1200$ della PS 5 Pro Ultra SxS ...
Con l scelte fatte ultimamente sony è in piedi solo perchè il brand playstation e ormai quasi immortale, un poco come Nintendo.
Dipende se Sony incassa di più dalle vendite dei singoli giochi che produce o dalle console e tutti i servizi che ruotano attorno. A naso i giochi sono una goccia nel mare.
Se pensa a questa mossa e solo perchè la previsione per il futuro è che un PC Gaming costerà sui 3500$ contro i 1200$ della PS 5 Pro Ultra SxS ...
Con l scelte fatte ultimamente sony è in piedi solo perchè il brand playstation e ormai quasi immortale, un poco come Nintendo.
Con tutti i soldi che fanno con le divisioni musica e cinema possono dormire sereni...
Se pensa a questa mossa e solo perchè la previsione per il futuro è che un PC Gaming costerà sui 3500$ contro i 1200$ della PS 5 Pro Ultra SxS ...
Con l scelte fatte ultimamente sony è in piedi solo perchè il brand playstation e ormai quasi immortale, un poco come Nintendo.
d'accordo solo parzialmente, se riesci a diventare come Nintendo, ovvero che riesci ad attuare politiche di prezzo assurde, allora te ne frega di aprirti, fanno miliardi con le console "più vendute delle ultime generazioni" (considerando poi le 18 varianti per ogni console), i giochi first party hanno prezzi assurdi e non calano praticamente mai (vedi meme recente su zelda BOTW, 60 euro all'uscita, praticamente 50 euro di prezzo in offerta e ora sta a 70 la versione switch2 che ovviamente ammoderna la grafica ma niente di più.
QUesto ovviamente senza dire nulla sulla qualità, per me mario rimane uno dei platorm migliori, la saga xenoblade mi piace molto e ho finito tutta la triloga di chronicles.
una volta ricordo che le console erano vendute all'inizio in perdita e verso la fine con lieve guadagno perchè il grosso erano i giochi, specialmente la fee che gli altri gli riconoscevano
I prezzi stanno aumentando anche per le console.
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