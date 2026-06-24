L'acquisto di Steam Machine è un terno al lotto? Per ora no: Valve fa chiarezza sulla RAM

Valve ha chiarito la questione relativa alla memoria della Steam Machine. Dopo le voci di configurazioni single e dual channel spedite casualmente ai clienti, Valve ha fatto chiarezza, ma ha sottolineato che la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altro

Valve ha definitivamente chiarito uno degli aspetti più discussi della sua Steam Machine. Dopo le indiscrezioni iniziali, che lasciavano intendere l'esistenza di configurazioni differenti per la memoria di sistema, l'azienda ha confermato che il dispositivo viene attualmente prodotto in una sola variante.

Era emersa, infatti, la possibilità di ricevere una Steam Machine equipaggiata con un singolo modulo da 16 GB di RAM oppure con due moduli da 8 GB, una differenza che avrebbe comportato il funzionamento della memoria rispettivamente in modalità single-channel e dual-channel. La capacità complessiva sarebbe rimasta identica, ma la larghezza di banda disponibile per il sistema sarebbe cambiata in maniera sensibile.

Valve aveva spiegato a Gamers Nexus che l'incertezza dipendeva principalmente dalla disponibilità dei componenti. L'azienda acquista infatti i moduli di memoria in base alle forniture disponibili sul mercato e alle opportunità di approvvigionamento che si presentano di mese in mese. In alcuni casi, rifiutare una proposta di fornitura può significare non avere più accesso a quella disponibilità.

Anche la pagina ufficiale del prodotto riportava soltanto la presenza di 16 GB di RAM, senza specificare il numero di moduli installati. Secondo Valve, le due configurazioni avrebbero garantito una velocità comparabile nell'esperienza di gioco quotidiana e non avrebbero introdotto differenze particolarmente rilevanti. L'utilizzo di un singolo modulo presenta inoltre un vantaggio pratico: lascia uno slot libero per un eventuale aggiornamento futuro della memoria, mentre nel caso di due banchi un aggiornamento avrebbe richiesto la rimozione di almeno uno dei due, e quindi perdere parte della capacità complessiva.

La questione, però, non è del tutto trascurabile sul piano delle prestazioni. Come sottolinea ComputerBase, i test condotti dai colleghi tedeschi negli ultimi anni sul comportamento delle piattaforme AMD hanno evidenziato come il passaggio dal single-channel al dual-channel possa produrre incrementi medi nell'ordine dell'11% nei videogiochi, con tempi di rendering dei frame migliori del 12%.

In linea di massima, si tratta di differenze minime, difficili da percepire durante l'esperienza se non in casi specifici. Tuttavia, le tecnologie di upscaling e generazione dei frame potrebbero comportare un cambio di scenario importante. Nel caso in cui si decidesse di giocare in 4K a 30 fps, una differenza del 10% o 12% modificherebbe sensibilmente l'esperienza di gioco. Lo stesso discorso si potrebbe estendere agli sparatutto ad elevato refresh rate.

Tuttavia, almeno per il momento, il quadro appare definito. Steam Machine viene fornita con un singolo modulo da 16 GB di memoria RAM, il che sacrifica la larghezza di banda disponibile, ma semplifica l'upgrade. Purtroppo, non sappiamo per quanto verrà mantenuta la configurazione. Considerando il mercato attuale, la situazione potrebbe cambiare nel giro di poche settimane.