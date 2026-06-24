L'acquisto di Steam Machine è un terno al lotto? Per ora no: Valve fa chiarezza sulla RAM
Valve ha chiarito la questione relativa alla memoria della Steam Machine. Dopo le voci di configurazioni single e dual channel spedite casualmente ai clienti, Valve ha fatto chiarezza, ma ha sottolineato che la situazione potrebbe cambiare da un momento all'altrodi Vittorio Rienzo pubblicata il 24 Giugno 2026, alle 17:12 nel canale Videogames
ValveSteamSteam Machine
Valve ha definitivamente chiarito uno degli aspetti più discussi della sua Steam Machine. Dopo le indiscrezioni iniziali, che lasciavano intendere l'esistenza di configurazioni differenti per la memoria di sistema, l'azienda ha confermato che il dispositivo viene attualmente prodotto in una sola variante.
Era emersa, infatti, la possibilità di ricevere una Steam Machine equipaggiata con un singolo modulo da 16 GB di RAM oppure con due moduli da 8 GB, una differenza che avrebbe comportato il funzionamento della memoria rispettivamente in modalità single-channel e dual-channel. La capacità complessiva sarebbe rimasta identica, ma la larghezza di banda disponibile per il sistema sarebbe cambiata in maniera sensibile.
Valve aveva spiegato a Gamers Nexus che l'incertezza dipendeva principalmente dalla disponibilità dei componenti. L'azienda acquista infatti i moduli di memoria in base alle forniture disponibili sul mercato e alle opportunità di approvvigionamento che si presentano di mese in mese. In alcuni casi, rifiutare una proposta di fornitura può significare non avere più accesso a quella disponibilità.
Anche la pagina ufficiale del prodotto riportava soltanto la presenza di 16 GB di RAM, senza specificare il numero di moduli installati. Secondo Valve, le due configurazioni avrebbero garantito una velocità comparabile nell'esperienza di gioco quotidiana e non avrebbero introdotto differenze particolarmente rilevanti. L'utilizzo di un singolo modulo presenta inoltre un vantaggio pratico: lascia uno slot libero per un eventuale aggiornamento futuro della memoria, mentre nel caso di due banchi un aggiornamento avrebbe richiesto la rimozione di almeno uno dei due, e quindi perdere parte della capacità complessiva.
La questione, però, non è del tutto trascurabile sul piano delle prestazioni. Come sottolinea ComputerBase, i test condotti dai colleghi tedeschi negli ultimi anni sul comportamento delle piattaforme AMD hanno evidenziato come il passaggio dal single-channel al dual-channel possa produrre incrementi medi nell'ordine dell'11% nei videogiochi, con tempi di rendering dei frame migliori del 12%.
In linea di massima, si tratta di differenze minime, difficili da percepire durante l'esperienza se non in casi specifici. Tuttavia, le tecnologie di upscaling e generazione dei frame potrebbero comportare un cambio di scenario importante. Nel caso in cui si decidesse di giocare in 4K a 30 fps, una differenza del 10% o 12% modificherebbe sensibilmente l'esperienza di gioco. Lo stesso discorso si potrebbe estendere agli sparatutto ad elevato refresh rate.
Tuttavia, almeno per il momento, il quadro appare definito. Steam Machine viene fornita con un singolo modulo da 16 GB di memoria RAM, il che sacrifica la larghezza di banda disponibile, ma semplifica l'upgrade. Purtroppo, non sappiamo per quanto verrà mantenuta la configurazione. Considerando il mercato attuale, la situazione potrebbe cambiare nel giro di poche settimane.
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Questa Steam Machine è da prendere proprio così comè e portarla in discarica senza nemmeno tirarla fuori dalla scatola.
E devo pure pagare oltre 1000 euro per sto cesso ?
Questa Steam Machine è da prendere proprio così comè e portarla in discarica senza nemmeno tirarla fuori dalla scatola.
la prima Steam Machine fu un flop colossale la seconda non si discosta di molto
ma lo scandalo per me e ripeto per me è che se avesse avuto un prezzo piu basso senza problemi di approvigionamento come sappiamo comuqneu il mio giudizio non cambierebbe d imolto, cosi com'e oggi è incomprabile, con uin prezzo congruo comunque èra scarsissima. Se vedete la presenzatione di valve vedete che nemmeno loro credevano al prodotto infatti quasi consilgiano di non comprarla perche tanto basta avere un pc per entrare nel loro ecosistema e installare il loro OS e il oro controller comuqnue funziona pure su pc.
IMHO avrebbero dovuto creare i ll loro steam os e basta poi laschaire che il mercato pc lo usi per proporre machine dedicate a questo segmento.
Rendiamoci conto che una Steam Machine va meno veloce di una ps5 base che costa meno della meta, capisco che sono prodotti un po diversi ma ripeto piu lenta a oltre il doppio del prezzo.
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