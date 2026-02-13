KONAMI torna con "Silent Hill: Townfall". Ecco il primo trailer della celebre serie horror
Konami presenta Silent Hill: Townfall allo State of Play. Sviluppato da Screen Burn e co-pubblicato con Annapurna Interactive, il nuovo capitolo promette un ritorno alle origini dellhorror psicologico in uninedita cornice scozzese.di Lorenzo Tirotta pubblicata il 13 Febbraio 2026, alle 14:55 nel canale Videogames
Konami riporta i fan nel mondo di Silent Hill con un nuovo, inquietante capitolo della storica saga horror psicologica. Durante lo State of Play di Sony Interactive del 13 febbraio 2026, leditore giapponese ha presentato ufficialmente Silent Hill: Townfall, un progetto sviluppato da Screen Burn e co-pubblicato in collaborazione con Annapurna Interactive.
Ambientato nelle cupe e gelide terre scozzesi, Silent Hill: Townfall conduce i giocatori sullisola di St. Amelia, luogo apparentemente disabitato ma carico di presenze e memorie oscure. Il protagonista, Simon Ordell, torna sullisola con lintento di mettere le cose a posto, ma presto si ritroverà intrappolato in una spirale di orrori psicologici e ricordi sepolti. Il suo unico equipaggiamento: alcuni vestiti, una sacca per flebo, un braccialetto medico con inciso il proprio nome, e un vecchio televisore CRT portatile, chiamato CRTV, che userà per captare misteriosi segnali radio durante il viaggio.
Il trailer mostrato allo State of Play offre una prima occhiata al tono e allatmosfera del gioco: nebbia densa, ambientazioni desolate e una tensione costante fanno da cornice a unesperienza narrativamente intensa. Lazione si alterna tra momenti di esplorazione, fasi di fuga e sequenze di combattimento serrate. Screen Burn promette un gameplay bilanciato tra tensione e introspezione, con enigmi narrative-driven che sveleranno progressivamente la verità dietro lapparente calma della città.
Il team scozzese, fondato originariamente come No Code, è già noto per aver dato vita a produzioni acclamate come Stories Untold (2017) e Observation (2019), opere in cui la componente psicologica e il racconto interattivo giocano un ruolo centrale. Con Townfall, il team sembra voler portare questi elementi a un nuovo livello, immergendo il giocatore in una narrazione personale e disturbante che riprende lo spirito più autentico della saga.
Silent Hill: Townfall non sarà un semplice spin-off, ma un nuovo tassello nella rinascita del franchise, già rilanciato negli ultimi anni con diversi progetti annunciati da Konami. Il publisher, infatti, punta chiaramente a riportare Silent Hill al centro della scena horror, con una strategia che unisce sviluppatori storici e nuove collaborazioni indipendenti.
Il titolo sarà pubblicato per console e PC, anche se non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa. I fan possono già aggiungerlo alle proprie wishlist attraverso le piattaforme digitali.
