KONAMI torna con "Silent Hill: Townfall". Ecco il primo trailer della celebre serie horror

Konami riporta i fan nel mondo di Silent Hill con un nuovo, inquietante capitolo della storica saga horror psicologica. Durante lo State of Play di Sony Interactive del 13 febbraio 2026, leditore giapponese ha presentato ufficialmente Silent Hill: Townfall, un progetto sviluppato da Screen Burn e co-pubblicato in collaborazione con Annapurna Interactive.

"Silent Hill: Townfall" torna a far paura. Il nuovo capitolo mostrato allo State of Play

Ambientato nelle cupe e gelide terre scozzesi, Silent Hill: Townfall conduce i giocatori sullisola di St. Amelia, luogo apparentemente disabitato ma carico di presenze e memorie oscure. Il protagonista, Simon Ordell, torna sullisola con lintento di mettere le cose a posto, ma presto si ritroverà intrappolato in una spirale di orrori psicologici e ricordi sepolti. Il suo unico equipaggiamento: alcuni vestiti, una sacca per flebo, un braccialetto medico con inciso il proprio nome, e un vecchio televisore CRT portatile, chiamato CRTV, che userà per captare misteriosi segnali radio durante il viaggio.

Il trailer mostrato allo State of Play offre una prima occhiata al tono e allatmosfera del gioco: nebbia densa, ambientazioni desolate e una tensione costante fanno da cornice a unesperienza narrativamente intensa. Lazione si alterna tra momenti di esplorazione, fasi di fuga e sequenze di combattimento serrate. Screen Burn promette un gameplay bilanciato tra tensione e introspezione, con enigmi narrative-driven che sveleranno progressivamente la verità dietro lapparente calma della città.

Il team scozzese, fondato originariamente come No Code, è già noto per aver dato vita a produzioni acclamate come Stories Untold (2017) e Observation (2019), opere in cui la componente psicologica e il racconto interattivo giocano un ruolo centrale. Con Townfall, il team sembra voler portare questi elementi a un nuovo livello, immergendo il giocatore in una narrazione personale e disturbante che riprende lo spirito più autentico della saga.

Silent Hill: Townfall non sarà un semplice spin-off, ma un nuovo tassello nella rinascita del franchise, già rilanciato negli ultimi anni con diversi progetti annunciati da Konami. Il publisher, infatti, punta chiaramente a riportare Silent Hill al centro della scena horror, con una strategia che unisce sviluppatori storici e nuove collaborazioni indipendenti.

Il titolo sarà pubblicato per console e PC, anche se non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa. I fan possono già aggiungerlo alle proprie wishlist attraverso le piattaforme digitali.