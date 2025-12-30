Konami punta a pubblicare un nuovo gioco della saga di Silent Hill ogni anno a partire dal 2026

Konami vuole trasformare Silent Hill in una serie a cadenza annuale, puntando a un nuovo gioco ogni anno dal 2026. Dopo anni di inattività, il franchise è tornato con nuove uscite, ma resta il dubbio se questo ritmo possa garantire qualità e identità alla saga

Dopo oltre un decennio di silenzio, Konami sembra intenzionata a riportare Silent Hill al centro della scena videoludica in modo stabile e continuativo. Secondo quanto dichiarato dal producer della serie Motoi Okamoto in un'intervista a Famitsu, l'azienda punta a pubblicare circa un nuovo capitolo di Silent Hill ogni anno, con l'obiettivo di "mantenere costante l'attenzione e il buzz attorno al franchise".

Per comprendere la portata di questa strategia basta guardare al recente passato della serie. Prima dell'uscita del remake di Silent Hill 2 nel 2024, l'ultimo titolo vero e proprio risaliva a Silent Hill: Book of Memories su PS Vita, mentre l'iconico P.T. del 2014 rimase solo un teaser mai trasformato in progetto completo.

Questo ha lasciato il franchise inattivo per almeno dieci anni. La situazione è cambiata rapidamente: dopo Silent Hill 2 Remake nel 2024, Konami ha lanciato Silent Hill f nel 2025, segnando due uscite in due anni consecutivi.

L'obiettivo della pubblicazione di un nuovo Silent Hill ogni anno

Okamoto ha chiarito che l'idea di una cadenza annuale non è un obbligo rigido né un modello produttivo forzato in stile Call of Duty. Si tratta piuttosto di un obiettivo ideale, da raggiungere se le condizioni lo permetteranno, sfruttando sia titoli già annunciati sia progetti non ancora svelati. Konami, del resto, ha le risorse economiche e organizzative per costruire una pipeline produttiva interna o affidarsi a studi esterni per sostenere un simile ritmo.

Al momento, la tabella di marcia sembra offrire un certo margine di manovra. Silent Hill: Townfall è atteso per il 2026, mentre Bloober Team starebbe lavorando al remake del primo Silent Hill, potenzialmente in arrivo nel 2027. Queste uscite potrebbero garantire continuità nel breve periodo, permettendo a Konami di capire se l'obiettivo di una pubblicazione annuale sia realmente sostenibile.

Resta però aperta una questione fondamentale: è davvero la strada giusta per Silent Hill? La storia dei franchise a uscita annuale mostra come mantenere elevati standard qualitativi anno dopo anno sia estremamente difficile.