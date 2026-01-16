Konami festeggia 950 milioni di download: George Best, Schmeichel e Robson tornano in campo su eFootball

Konami Digital Entertainment ha annunciato un traguardo storico per eFootball : il gioco sportivo free-to-play ha superato la soglia dei 950 milioni di download a livello globale.

Per celebrare l'obiettivo, la casa giapponese ha lanciato una campagna in-game a tema Manchester United , con eventi dedicati, login bonus e l'arrivo di alcune delle leggende più amate della storia dei Red Devils.

eFootball festeggia 950 milioni di download: leggende del Manchester United e nuova campagna mondiale

Nel corso dell'iniziativa, i giocatori avranno la possibilità di ottenere un Club Pack speciale che include gli 11 titolari del Manchester United , insieme a carte leggendarie Big Time e Epic dedicate ad autentiche icone del calcio inglese. Tra queste spiccano George Best , nella versione Big Time , Peter Schmeichel ed Bryan Robson , entrambi classificati come Epic .

Questi campioni potranno essere aggiunti alla rosa per rinforzare il proprio Dream Team e competere ai massimi livelli.

Bonus login e fino a 1.000 monete eFootball in palio

Durante il periodo della campagna, gli utenti potranno ottenere monete eFootball semplicemente accedendo quotidianamente al gioco. A ciò si aggiungono ricompense extra legate alla partecipazione agli eventi in-game , come effetti speciali per i gol e ticket che consentono di partecipare a un'estrazione con la possibilità di vincere fino a1.000 monete eFootball.

Konami prosegue così nella strategia di mantenere alta l'attenzione della community tramite meccaniche di ricompensa e contenuti tematici dedicati ai club partner ufficiali. Per ulteriori dettagli sulla campagna e gli eventi in corso, è possibile consultare il sito ufficiale di eFootball .

Inizia la corsa all'eFootball Championship 2026

Il nuovo anno segna anche l'avvio delle qualificazioni ufficiali per l'eFootball Championship 2026 , la competizione eSport che decreterà il World's Best eFootball Player. In particolare, prenderà il via le selezioni per il Club Event Manchester United , che determinerà il giocatore che rappresenterà la squadra inglese nelle finali mondiali.

Il torneo si articola in due modalità:

eFootball Championship 2026 Open , aperto a tutti i giocatori.

eFootball Championship 2026 Club Event , riservato agli utenti che vogliono competere per i club ufficiali partner di Konami.

Durante la scorsa edizione, l'eFootball Championship ha coinvolto oltre 36 milioni di giocatori in tutto il mondo, confermandosi uno degli eventi esportivi più seguiti della scena calcistica virtuale.

Lo Spotify Camp Nou debutta sul cellulare

Un'altra grande novità accompagna la celebrazione dei 950 milioni di download: il nuovo Spotify Camp Nou , recentemente rinnovato nella realtà, fa il suo debutto nella versione mobile di eFootball. Lo stadio del FC Barcelona potrà essere scaricato attraverso il menu interno del gioco (Extra → Impostazioni di gioco → Scarica dati → Scarica dati dello stadio).



ha confermato che il celebre impianto arriverà successivamente anche nelle versioni per, arricchendo ulteriormente la spettacolarità visiva e l'immersione dell'esperienza calcistica.