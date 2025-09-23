Kojima Productions e Niantic collaborano a un gioco in realtà aumentata: Death Stranding nella realtà?

Una specie di Death Stranding nella realtà, così si potrebbe definire il nuovo titolo su cui stanno lavorando Kojima Productions e Niantic, svelato in occasione dell'anniversario dei 10 anni dello studio creato dal maestro Hideo Kojima.

Hideo Kojima ha annunciato un nuovo progetto che unisce videogiochi e realtà aumentata, frutto della collaborazione tra Kojima Productions e Niantic Spatial. La notizia è stata svelata durante la presentazione Beyond the Strand, evento celebrativo per il 10° anniversario dello studio, accompagnata da un teaser trailer live-action che mostra un uomo camminare in diversi luoghi e interagire con l'ambiente circostante.

Il titolo del gioco non è ancora stato confermato, ma il teaser utilizza il motto move beyond the screen, sottolineando che si tratta di un'esperienza giocata all'aperto e nella vita reale, lontano dagli schermi tradizionali. L'obiettivo è proprio quello di far vivere al giocatore un'esperienza immersiva che integri la vita quotidiana con elementi di intrattenimento e interattività.

La tecnologia alla base del gioco sfrutta il software AI di Niantic Spatial, capace di scansionare oggetti reali e renderli interattivi. I giocatori potranno interagire con l'ambiente sia tramite smartphone sia tramite occhiali per realtà aumentata, ampliando le possibilità di gioco e trasformando luoghi comuni in spazi ludici e creativi.

Kojima: ulteriori dettagli sul gioco AR in collaborazione con Niantic Spatial

Kojima ha spiegato l'idea alla base del progetto: "Siamo sempre stati abituati a creare giochi sugli schermi, anche su smartphone. Volevamo liberare questo concetto e portare l'arte e l'intrattenimento nella vita quotidiana". L'intento è quello di fondere il mondo reale con elementi di gioco, creando connessioni tra le persone e l'ambiente che le circonda.

Il regista ha aggiunto che, pur senza svelare dettagli precisi, il gioco permetterà esperienze sorprendenti: "Se stai scalando una montagna o passeggiando in città, ci sarà comunque intrattenimento. È come portare Death Stranding nel mondo reale, con la possibilità di interagire con gli altri e con l'ambiente".

Questo progetto segna un passo significativo per Kojima Productions, che punta a ridefinire il confine tra videogioco e vita reale. Il gioco, dunque, promette di trasformare l'esperienza di camminare ed esplorare la città in un'avventura interattiva.