Koei Tecmo annuncia un nuovo action chiamato Fuji: si tratta di un nuovo gioco finanziato dal governo giapponese

Koei Tecmo sta lavorando a Fuji, una nuova IP action finanziata dal programma giapponese IP360. Il progetto sfrutterà l'esperienza dello studio in ambientazioni asiatiche e combattimenti d'azione, con l'obiettivo di creare un franchise globale. Al momento i dettagli sono limitati, ma il titolo punta a espandersi oltre il videogioco

Koei Tecmo sta sviluppando una nuova proprietà intellettuale originale identificata con il nome in codice Fuji. La società giapponese, conosciuta per importanti serie videoludiche come Ninja Gaiden, Dynasty Warriors, Nioh e Dead or Alive, è stata inserita nel programma IP360 promosso dal governo giapponese per sostenere la nascita di nuovi marchi nel settore dell'intrattenimento.

IP360 è un'iniziativa avviata dal Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone con l'obiettivo di fornire finanziamenti a progetti legati alla creazione di nuove proprietà intellettuali. Tra i lavori selezionati nella categoria dedicata alle produzioni di grandi dimensioni figurano anche nuovi titoli appartenenti ad altri importanti sviluppatori giapponesi, tra cui un gioco per console di Konami, un nuovo picchiaduro tridimensionale di Arc System Works e un progetto di Square Enix.

La descrizione del progetto Koei Tecmo non rivela molti dettagli sul gioco, ma conferma alcuni elementi fondamentali. Secondo quanto riportato nella documentazione ufficiale, Fuji sfrutterà le competenze dello studio nella realizzazione di ambientazioni visive ispirate all'Asia orientale e nella creazione di esperienze action. L'obiettivo dichiarato è sviluppare una nuova IP capace di ottenere successo a livello internazionale e di essere successivamente ampliata attraverso diversi media partendo dal videogioco.

Tutta l'esperienza di Koei Tecmo nella realizzazione di questo nuovo gioco

Koei Tecmo ha una lunga esperienza nella produzione di titoli caratterizzati da influenze storiche e culturali asiatiche. Negli ultimi anni l'azienda ha pubblicato nuove serie originali come Wild Hearts, Rise of the Ronin e Wo Long: Fallen Dynasty, dimostrando interesse nel creare nuovi universi oltre ai suoi franchise più conosciuti.

Lo studio continua comunque a lavorare anche sui marchi già affermati. Recentemente è stato annunciato il seguito di Wo Long: Fallen Dynasty, intitolato Wo Long: Wings of Ember, previsto per l'inizio del 2027. Il nuovo capitolo sarà ambientato dopo gli eventi del primo gioco e proporrà una versione fantasy del periodo storico della tarda dinastia Han orientale in Cina.

Nel nuovo titolo i giocatori vestiranno i panni di un combattente senza nome impegnato contro esseri umani e creature demoniache in grandi campi di battaglia. Il sistema di combattimento sarà basato su arti marziali cinesi evolute, con un equilibrio tra tecniche offensive e difensive. Al momento Koei Tecmo non ha fornito informazioni aggiuntive su Fuji.