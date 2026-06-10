Kingdom Hearts 4, un nuovo trailer di gameplay mostrato al Nintendo Direct 2026

Durante il Nintendo Direct di giugno 2026 è stato mostrato un nuovo gameplay di Kingdom Hearts 4, con il ritorno di Sora, Donald e Goofy. Il gioco sarà disponibile su Switch 2 al lancio insieme ad altre piattaforme. Annunciata anche una nuova raccolta della serie in arrivo nel 2026

Kingdom Hearts 4 è tornato a sorpresa durante il Nintendo Direct di giugno 2026, offrendo ai fan il primo vero sguardo al gameplay del nuovo capitolo della serie. L'apparizione è avvenuta nelle fasi finali dell'evento, con Sora che è riapparso per mostrare nuovamente il combattimento con il Keyblade, accompagnato da Donald e Goofy.

Durante la presentazione è stato confermato che il gioco sarà disponibile anche su Nintendo Switch 2 al momento del lancio, sebbene senza una data precisa o una finestra temporale definita. Square Enix ha inoltre comunicato che il titolo uscirà contemporaneamente anche su PC tramite Steam ed Epic Games Store, oltre che su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La descrizione ufficiale del gioco indica che Kingdom Hearts 4 è un nuovo capitolo action RPG in cui Sora esplora il misterioso mondo di Quadratum, incontrando nuovi personaggi e affrontando nuove sfide. Il protagonista intraprende un viaggio tra diversi regni, dove scopre nuove abilità e affronta minacce inedite.

Kingdom Hearts 4, la bomba a sorpresa di Nintendo!

Il gioco era stato annunciato per la prima volta nel 2022 in occasione del ventesimo anniversario della serie, con un breve segmento di gameplay che mostrava Sora impegnato in una battaglia contro un enorme Heartless in un'ambientazione urbana molto diversa dai mondi Disney tradizionali. Dopo quell'annuncio, le informazioni erano rimaste estremamente limitate fino alla presentazione del 2026.

Il nuovo gameplay mostrato durante il Nintendo Direct rappresenta quindi il più importante aggiornamento sul progetto degli ultimi anni, offrendo una visione più chiara del sistema di combattimento e dell'atmosfera generale del gioco, anche se senza rivelare ulteriori dettagli su una data di uscita.

Durante lo stesso evento, Square Enix ha anche annunciato una nuova raccolta intitolata Kingdom Hearts Collection, prevista per il 2026. Il pacchetto includerà diversi capitoli della saga, tra cui le raccolte HD 1.5+2.5 ReMIX, HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 con il contenuto aggiuntivo Re Mind. Alcuni titoli saranno acquistabili anche separatamente, mentre una demo di Kingdom Hearts 3 è già disponibile sull'eShop.