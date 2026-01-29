Kingdom Come: Deliverance, dopo il successo del sequel potrebbe arrivare una versione PS5 aggiornata

Un aggiornamento PS5 di Kingdom Come: Deliverance è apparso sul PlayStation Store, indicando supporto al 4K e frame rate migliorato. Warhorse Studios non ha confermato ufficialmente, ma i rumor si intensificano, forse in vista di uno State of Play previsto a febbraio

Potrebbe essere in arrivo una versione aggiornata per console di attuale generazione di Kingdom Come: Deliverance. Nonostante Warhorse Studios avesse dichiarato lo scorso anno di non avere intenzione di tornare sul primo capitolo, una recente segnalazione lascia intendere il contrario. Come riportato da Gematsu, la pagina del gioco sul PlayStation Store riporta ora la dicitura "Aggiornato per PlayStation 5", suggerendo l'esistenza di un update dedicato a PS5.

Secondo la descrizione presente sullo store Sony, l'aggiornamento includerebbe il supporto alla risoluzione 4K, texture ad alta definizione e un frame rate migliorato. Si tratta di miglioramenti significativi che avvicinerebbero Kingdom Come: Deliverance agli standard tecnici delle produzioni current-gen, rendendo l'esperienza più fluida e visivamente più dettagliata rispetto alla versione originale uscita su PS4.

Resta tuttavia un punto interrogativo importante: non è ancora chiaro se i possessori della versione PS4 potranno accedere gratuitamente a questo aggiornamento o se si tratterà di una nuova edizione separata. In ogni caso, la presenza di queste informazioni sul PlayStation Store rafforza le voci che parlano di un possibile remaster del gioco, mai annunciato ufficialmente ma oggetto di speculazioni da mesi.

The PlayStation Store description for Kingdom Come: Deliverance in the U.K., etc. has been updated with information about an unannounced PS5 version--4K, improved frame rate, high-res textures, and more: store.playstation.com/en-gb/produc... Gematsu page: www.gematsu.com/games/kingdo...



[image or embed] -- Gematsu (@gematsu.com) 28 gennaio 2026 alle ore 17:57

Kingdom Come: Deliverance, la versione PS5 non è stata smentita da Warhorse Studios

Dal canto suo, Warhorse Studios non ha confermato né smentito l'esistenza dell'update. Lo studio si è limitato a dichiarare che "qualcosa di nuovo è all'orizzonte" dopo l'uscita dell'ultimo DLC di Kingdom Come: Deliverance 2, senza però fornire dettagli concreti. Negli ultimi tempi, l'attenzione del team si è concentrata anche su temi esterni allo sviluppo, come dimostra l'intervento del director Daniel Vávra in difesa di Larian Studios durante la recente controversia legata all'uso della GenAI, definita "destinata a restare".

Secondo alcuni rumor, Sony potrebbe tenere un nuovo State of Play nel mese di febbraio, più precisamente nella settimana del 12 febbraio. In questo contesto, l'aggiornamento PS5 di Kingdom Come: Deliverance potrebbe essere annunciato insieme ad altri titoli.

Nel frattempo, Kingdom Come: Deliverance 2 è già disponibile su Xbox Series X/S, PS5 e PC. Uscito a febbraio 2025, il sequel ha ottenuto un grande successo di critica, ricevendo numerose nomination come Gioco dell'Anno e raggiungendo quattro milioni di copie vendute entro novembre