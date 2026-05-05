Kingdom Come: Deliverance 3 potrebbe essere realtà: Warhorse conferma di essere al lavoro su un 'nuovo grande RPG'

Warhorse Studios ha confermato lo sviluppo di un grande RPG immersivo, senza rivelarne i dettagli. Potrebbe trattarsi di Kingdom Come: Deliverance 3, ma non è ufficiale

Durante una recente sessione di domande e risposte su Reddit, Warhorse Studios ha rivelato di essere impegnata nello sviluppo di un nuovo progetto, descritto come un grande gioco di ruolo immersivo. Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi, questa dichiarazione rappresenta la prima conferma ufficiale dell'esistenza di un nuovo titolo in lavorazione da parte del team.

Le informazioni condivise sono state limitate, ma sufficienti per alimentare le speculazioni. Considerando la lunga esperienza dello studio con la serie Kingdom Come: Deliverance e il successo ottenuto dai capitoli precedenti, è plausibile che il progetto in questione possa essere Kingdom Come: Deliverance 3. Tuttavia, al momento non esiste alcuna conferma ufficiale sul fatto che si tratti effettivamente del terzo episodio.

A parlare è stato il Content Director Ondrej Bittner, che ha spiegato come il team non sia ancora pronto a condividere informazioni più dettagliate. Ha comunque chiarito che il gioco rientra nella categoria degli RPG immersivi di grandi dimensioni, un genere che caratterizza fortemente l'identità dello studio.

Kingdom Come: Deliverance 3 è davvero realtà?

Nel corso della stessa discussione, Warhorse ha anche respinto alcune critiche legate all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nello sviluppo, sottolineando implicitamente l'importanza di un approccio più tradizionale alla creazione dei propri giochi.

Il contesto rende questa notizia poco sorprendente: lo studio ceco è stato fondato e sviluppato proprio con l'obiettivo di creare giochi di ruolo realistici e complessi, come dimostrato dai precedenti capitoli della serie. Dopo una prima fase sperimentale con il titolo originale, il team ha consolidato le proprie competenze con il seguito, ampliando notevolmente le proprie capacità produttive.

In passato erano emerse anche voci su un possibile progetto legato a Il Signore degli Anelli, ma al momento non ci sono elementi concreti che colleghino questa ipotesi al nuovo RPG. Un altro elemento rilevante riguarda Daniel Vávra, figura chiave della serie, che non ricopre più il ruolo di director nel secondo capitolo, essendo impegnato in un adattamento cinematografico del franchise.