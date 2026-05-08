Kingdom Come: Deliverance 2 avrà un profumo ufficiale da oltre 150 euro ispirato agli aromi medievali del gioco

Warhorse Studios e Kintsugi Perfumes hanno annunciato Kingdom Come Eau de Parfum, fragranza ufficiale ispirata a Kingdom Come: Deliverance 2. Il profumo, venduto in edizione limitata a circa 156 euro, richiama ingredienti presenti nel gioco

Il mondo di Kingdom Come: Deliverance 2 si espande oltre il videogioco con il lancio di una fragranza ufficiale realizzata in collaborazione tra Warhorse Studios e l'azienda ceca Kintsugi Perfumes. Le due società, entrambe con sede a Praga, hanno sviluppato un profumo in edizione limitata chiamato Kingdom Come Eau de Parfum, pensato per richiamare atmosfere, ingredienti e suggestioni presenti nell'universo medievale del gioco.

La fragranza sarà proposta in un flacone da 50 millilitri al prezzo di 3.790 corone ceche, equivalenti a circa 183 dollari o 156 euro. Il progetto è stato affidato al profumiere Martin Svach, che ha creato una composizione ispirata agli elementi naturali raccolti dal protagonista Henry nel corso dell'avventura.

Tra gli ingredienti evocati figurano mela, miele, salvia, camomilla e lavanda, combinati per ricreare l'atmosfera del mondo narrativo di Kingdom Come: Deliverance 2. Secondo la descrizione diffusa da Kintsugi Perfumes, la fragranza si apre con note fresche e fruttate accompagnate da erbe aromatiche, mentre successivamente emergono lavanda, menta e camomilla. La composizione include anche sfumature floreali e richiami al miele selvatico e alla salvia.

Ulteriori dettagli sul profumo dedicato a Kingdom Come: Deliverance 2

La parte finale del profumo punta invece su toni più intensi e profondi, con elementi che ricordano incenso, pelle lavorata, papiro secco e betulla affumicata. L'azienda descrive queste note come frammenti di un mondo già familiare ai giocatori della serie. Per accompagnare il lancio della fragranza è stata realizzata anche una campagna fotografica con Stanislav Majer, interprete di Jan Zizka nel videogioco.

Accanto alle immagini promozionali è stato pubblicato anche uno spot dal taglio cinematografico e volutamente ironico, interpretato da Luke Dale, attore che nel gioco veste i panni di Lord Hans Capon. Nella presentazione ufficiale del prodotto, Kintsugi Perfumes sottolinea il legame tra il concetto di profumo e l'idea di carisma personale, sostenendo che il fascino trasmesso da una fragranza sia rimasto immutato nel corso dei secoli, nonostante l'evoluzione della società.

La società paragona inoltre il passaggio dal Medioevo all'epoca moderna, evidenziando come armature e cavalli siano stati sostituiti da abiti eleganti e macchine, mentre l'impatto emotivo generato da un profumo continui a rappresentare uno strumento distintivo di presenza e personalità.