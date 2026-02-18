Kingdom Come: Deliverance 2 arriva su Game Pass a marzo oltre ad altri titoli interessanti, ecco quali
Kingdom Come: Deliverance 2 arriverà su Game Pass il 3 marzo per Ultimate, Premium e PC. Febbraio include titoli come The Witcher 3 Complete Edition, Avowed, EA Sports College Football 26 e altri.di Francesco Messina pubblicata il 18 Febbraio 2026, alle 11:31 nel canale Videogames
Microsoft ha annunciato la seconda ondata di titoli in arrivo su Xbox Game Pass per la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2026. Se il mese corrente si presenta già ricco di uscite di rilievo, il vero protagonista sarà l'arrivo, il 3 marzo, di Kingdom Come: Deliverance 2, disponibile per gli abbonati Ultimate, Premium e PC Game Pass. L'ingresso del sequel segue quello del primo capitolo, già presente nel catalogo del servizio.
Nel frattempo, febbraio non è certo da meno. Tra i titoli già disponibili figurano Aerial_Knight's DropShot e Avatar: Frontiers of Pandora, accessibili agli utenti Ultimate e PC Game Pass. Gli abbonati Premium possono inoltre giocare ad Avowed, che riceve un corposo Anniversary Update in concomitanza con il lancio della versione PS5.
Il 19 febbraio sarà la volta di Death Howl, un particolare souls-like con meccaniche da deck builder, disponibile per tutti e tre i livelli di abbonamento. Nello stesso giorno, gli utenti Ultimate potranno accedere a EA Sports College Football 26. Tuttavia, l'aggiunta più significativa del mese resta The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition, disponibile per Ultimate e Premium, in un momento che coincide con le indiscrezioni su un possibile nuovo DLC.
Non solo Kingdom Come: Deliverance 2 su Game Pass
Il 24 febbraio arriva TCG Card Shop Simulator, ancora in early access, seguito il 25 febbraio da Dice A Million per Ultimate e PC. Il 26 febbraio segna invece il debutto della versione 1.0 di Towerborne, disponibile su tutti i piani.
Per chi preferisce un classico intramontabile, il 3 marzo sarà accessibile anche Final Fantasy III.
Come sempre, nuovi ingressi significano anche uscite: il 28 febbraio lasceranno il catalogo Monster Train, Expeditions: A MudRunner Game, Injustice 2 e Middle-earth: Shadow of War, acquistabili con uno sconto del 20% per gli abbonati. Con un'offerta così ampia e variegata, Game Pass continua a rafforzare la propria posizione.
