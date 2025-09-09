Kia EV3 è una Xbox 'che fa brum': l'annuncio di Microsoft ed LG per il settore automotive

Microsoft e LG hanno annunciato larrivo dellapp Xbox Cloud Gaming sulle auto connesse dotate di piattaforma LG ACP. I passeggeri potranno giocare via cloud durante viaggi o ricariche dei veicoli elettrici

Microsoft e LG hanno annunciato una collaborazione per introdurre l’app Xbox Cloud Gaming all’interno dei veicoli dotati di LG Automotive Content Platform (ACP), una piattaforma integrata nei sistemi di infotainment automobilistici che sfrutta lo stesso sistema già utilizzato sulle smart TV del produttore coreano.

L’app permetterà agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate di accedere direttamente dallo schermo dell’auto alle versioni in streaming dei titoli Xbox, offrendo così un nuovo modo di intrattenere i passeggeri durante i viaggi o sfruttare i tempi di ricarica dei veicoli elettrici.

ACP è già disponibile sulla Kia EV3 in Europa e sarà presto integrato su EV4, EV5 e sul nuovo modello di Sportage. Il sistema include già applicazioni come Netflix, Disney Plus e YouTube, e ora amplierà l’offerta di intrattenimento con i videogiochi.

"La nostra collaborazione con LG è l'ultimo esempio di come Xbox si stia espandendo verso nuovi orizzonti, basandosi su partnership che già portano Xbox Cloud Gaming su dispositivi mobili, PC e TV" ha commentato Christopher Lee, Vicepresidente marketing di Xbox. "Aggiungendo i veicoli al mix, stiamo offrendo ai giocatori più scelta che mai su come godersi i loro giochi".

La partnership fa seguito alla collaborazione già in corso che ad aprile ha visto l'arrivo di Xbox Gaming Cloud sulle TV di LG equipaggiate con Web OS. Inoltre, si inserisce nella strategia multipiattaforma di Microsoft che prende definitivamente le distanze dall'hardware proprietario e punta a portare l'esperienza Xbox praticamente su qualsiasi dispositivo dotato di uno schermo capace di riprodurre videogiochi. D'altronde, lo slogan di questa campagna parla chiaro: "Questa è una Xbox che fa brum".

Parallelamente, Microsoft ha confermato la propria partecipazione al Tokyo Game Show in programma a fine settembre. L’azienda terrà uno streaming il 25 settembre, nel corso del quale gli osservatori si attendono l’annuncio di Forza Horizon 6, suggerito anche da un teaser in stile urbano neon, che richiama scenari tipici del Giappone.