Keanu Reeves non vuole abbandonare Cyberpunk: l'appello a CD Projekt RED

Keanu Reeves ha dichiarato di voler tornare a interpretare Johnny Silverhand in Cyberpunk 2, nome in codice Project Orion. Lo sviluppo del sequel è in fase iniziale e restano dubbi sulla presenza del personaggio, la cui storia sembrava conclusa in Cyberpunk 2077di Vittorio Rienzo pubblicata il 09 Settembre 2025, alle 11:19 nel canale Videogames
Keanu Reeves ha dichiarato apertamente che gli piacerebbe vestire nuovamente i panni di Jhonny Silverhand nel sequel di Cyberpunk 2077. Attualmente impegnato nella promozione del film Good Fortune in cui interpreta un angelo, l'attore ha rilasciato un'intervista a IGN che appare quasi come una richiesta a CD Projekt RED.
Al momento, del sequel non sappiamo praticamente nulla. Lo sviluppatore polacco ha più volte chiarito che il progetto – conosciuto al momento con il nome in codice Project Orion – è in lavorazione, ma l'attesa è ancora piuttosto lunga. Al momento, infatti, la priorità è The Witcher 4.
Il titolo è ancora in fase di pre-produzione e conta circa 80 sviluppatori. Secondo Mike Pondsmith, creatore del gioco di ruolo cartaceo da cui è nata la saga, la nuova ambientazione sarà una sorta di "Chicago andata male".
La possibilità di rivedere Silverhand dipenderà però dalle scelte narrative di CD Projekt RED. La storia di Cyberpunk 2077 ha offerto finali conclusivi per il personaggio e includerlo nuovamente potrebbe rivelarsi complesso. Non è esclusa, tuttavia, la possibilità di un cameo o di un ritorno parziale.
Ad ogni modo, l'eventuale assenza di Reeves potrebbe lasciare spazio a un nuovo volto di richiamo per il sequel, alimentando speculazioni su possibili nomi di peso. CD Projekt RED ha infatti una lunga tradizione di collaborazioni con star internazionali: da Idris Elba nell'espansione Phantom Liberty proprio di Cyberpunk 2077 a Charles Dance in The Witcher 3.
Quindi han ragione, nuova storia, nuovi personaggi e quindi .... altri attori.
E' un costrutto che potrebbe esserci impiantato in qualcun altro.
Vedremo cosa tirano fuori, ho l'impressione che il primo sia per certi versi irripetibile per trama, personaggi e alchimia tra Silverhand e il protagonista
