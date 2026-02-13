John Wick torna in un nuovo videogioco annunciato allo State of Play

Saber Interactive ha annunciato un nuovo videogioco su John Wick con un trailer allo State of Play. Sviluppato con Lionsgate e Chad Stahelski, sarà un action 3D ambientato prima dell'Impossible Task, con gun-fu, guida e narrazione cinematografica

Tra le sorprese dello State of Play di questa sera spicca l'annuncio di un nuovo videogioco dedicato a John Wick. Il progetto, attualmente privo di un titolo ufficiale e di una finestra di lancio, è stato presentato con un primo trailer che conferma finalmente le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

Il gioco è sviluppato da Saber Interactive per PC, PS5 e Xbox Series X|S, e rappresenta un ambizioso tentativo di tradurre in forma interattiva l'intensità e lo stile della celebre saga cinematografica. Sebbene il filmato mostrato non chiarisca quanto materiale appartenga effettivamente al gameplay e quanto sia invece di natura cinematografica, le sequenze suggeriscono un action in 3D ricco di combattimenti ravvicinati, sparatorie coreografate e momenti ad alto tasso di spettacolarità.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Saber, Lionsgate e Chad Stahelski, regista e figura chiave nella creazione dell'universo di John Wick. Questa sinergia punta a garantire coerenza con il materiale originale e ad ampliare la mitologia della serie con una storia inedita.

Ulteriori dettagli sull'atteso gioco di John Wick

Al momento indicato come "Untitled John Wick Game", il titolo proporrà una trama originale ambientata diversi anni prima dell'"Impossible Task", evento cruciale nella cronologia della saga. L'intento è quello di esplorare un periodo ancora poco raccontato, arricchendo la lore con il ritorno di personaggi noti e l'introduzione di figure completamente nuove, create appositamente per questa produzione.

Uno degli elementi centrali sarà la riproduzione del celebre stile "gun-fu", marchio di fabbrica della serie: un sistema di combattimento che combina arti marziali e armi da fuoco in coreografie spettacolari e brutali. Oltre agli scontri a fuoco e corpo a corpo, Saber promette sequenze di guida intense, ambientazioni variegate e una narrazione fortemente cinematografica, capace di immergere il giocatore nel mondo criminale che ruota attorno al protagonista.

L'obiettivo dichiarato è offrire "l'esperienza videoludica definitiva di John Wick", un prodotto pensato sia per i fan storici della saga sia per chi cerca un action moderno e spettacolare.