John Wick torna in un nuovo videogioco annunciato allo State of Play

John Wick torna in un nuovo videogioco annunciato allo State of Play

Saber Interactive ha annunciato un nuovo videogioco su John Wick con un trailer allo State of Play. Sviluppato con Lionsgate e Chad Stahelski, sarà un action 3D ambientato prima dell'Impossible Task, con gun-fu, guida e narrazione cinematografica

di pubblicata il , alle 12:21 nel canale Videogames
 

Tra le sorprese dello State of Play di questa sera spicca l'annuncio di un nuovo videogioco dedicato a John Wick. Il progetto, attualmente privo di un titolo ufficiale e di una finestra di lancio, è stato presentato con un primo trailer che conferma finalmente le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

Il gioco è sviluppato da Saber Interactive per PC, PS5 e Xbox Series X|S, e rappresenta un ambizioso tentativo di tradurre in forma interattiva l'intensità e lo stile della celebre saga cinematografica. Sebbene il filmato mostrato non chiarisca quanto materiale appartenga effettivamente al gameplay e quanto sia invece di natura cinematografica, le sequenze suggeriscono un action in 3D ricco di combattimenti ravvicinati, sparatorie coreografate e momenti ad alto tasso di spettacolarità.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra Saber, Lionsgate e Chad Stahelski, regista e figura chiave nella creazione dell'universo di John Wick. Questa sinergia punta a garantire coerenza con il materiale originale e ad ampliare la mitologia della serie con una storia inedita.

Ulteriori dettagli sull'atteso gioco di John Wick

Al momento indicato come "Untitled John Wick Game", il titolo proporrà una trama originale ambientata diversi anni prima dell'"Impossible Task", evento cruciale nella cronologia della saga. L'intento è quello di esplorare un periodo ancora poco raccontato, arricchendo la lore con il ritorno di personaggi noti e l'introduzione di figure completamente nuove, create appositamente per questa produzione.

Uno degli elementi centrali sarà la riproduzione del celebre stile "gun-fu", marchio di fabbrica della serie: un sistema di combattimento che combina arti marziali e armi da fuoco in coreografie spettacolari e brutali. Oltre agli scontri a fuoco e corpo a corpo, Saber promette sequenze di guida intense, ambientazioni variegate e una narrazione fortemente cinematografica, capace di immergere il giocatore nel mondo criminale che ruota attorno al protagonista.

L'obiettivo dichiarato è offrire "l'esperienza videoludica definitiva di John Wick", un prodotto pensato sia per i fan storici della saga sia per chi cerca un action moderno e spettacolare.

I migliori sconti su Amazon oggi
-27%

TCL 55T6C 55'' QLED TV 4K HDR, FireTV (SmartTV con Dolby Vision e Atmos, HDR10+, Premi e Chiedi ad Alexa)

449.00 329.90 Compra ora
-27%

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

499.00 Compra ora
-27%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 69.90 Compra ora
1 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
ghiltanas13 Febbraio 2026, 14:05 #1
ok, avete la mia attenzione

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^