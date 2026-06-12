Italian Video Game Awards: ecco la lista dei vincitori delle singole categorie
Gli Italian Video Game Awards 2026 hanno premiato The Lonesome Guild come Best Italian Game e vincitore del Community Spotlight Award. Bye Sweet Carole si è distinto nelle categorie dedicate ad arte e audio. L'evento ha celebrato i migliori studi italiani, confermando la crescita dell'industria videoludica nazionale.di Francesco Messina pubblicata il 12 Giugno 2026, alle 09:51 nel canale Videogames
L'edizione 2026 degli Italian Video Game Awards si è conclusa celebrando i migliori progetti realizzati dall'industria videoludica italiana. La manifestazione organizzata da IIDEA ha messo in evidenza la creatività e la qualità degli studi nazionali, premiando le produzioni che maggiormente si sono distinte durante l'ultimo anno.
Il riconoscimento più prestigioso della serata, quello di Best Italian Game, è stato assegnato a The Lonesome Guild, l'action RPG sviluppato da Tiny Bull Studios. Il titolo ha convinto giuria e pubblico grazie alla sua atmosfera suggestiva, alla direzione artistica curata e all'elevato livello qualitativo dell'esperienza proposta. Lo stesso gioco ha inoltre conquistato il Community Spotlight Award, dimostrando di aver raccolto un forte consenso tra gli appassionati.
Grande protagonista dell'evento è stato anche Bye Sweet Carole, progetto firmato da Little Sewing Machine, candidato in cinque delle sei categorie previste. Il gioco si è aggiudicato i premi Outstanding Art e Outstanding Audio, distinguendosi soprattutto per il comparto visivo e sonoro.
Categorie, nomination e vincitori degli Italian Video Game Awards 2026
Di seguito tutti i vincitori e le nomination delle categorie principali:
BEST ITALIAN GAME
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine
- Dino Path Trail - Void Pointer
- HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione
- Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios (Vincitore)
BEST ITALIAN DEBUT GAME
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine
- Dino Path Trail - Void Pointer (Vincitore)
- Loan Shark - Studio Ortica
- Necrologium - Bob's Cult Studio
- The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - Fix-a-Bug
OUTSTANDING ART
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine (Vincitore)
- Steel Seed - Storm in a Teacup
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios
OUTSTANDING EXPERIENCE
- HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione
- The Bench - Voxel Studios
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios (Vincitore)
OUTSTANDING AUDIO
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine (Vincitore)
- Steel Seed - Storm in a Teacup
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios
COMMUNITY SPOTLIGHT AWARD
- Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine
- HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione
- Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios
- Star Overdrive - Caracal Games
- The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios (Vincitore)
The Lonesome Guild racconta la storia di Ghost, uno spirito misterioso privo di memoria che attraversa un mondo devastato da una nebbia oscura capace di corrompere ogni cosa. Questo titolo, insieme a Bye Sweet Carole è stato il protagonista assoluto di questa kermesse.
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