Italian Video Game Awards: ecco la lista dei vincitori delle singole categorie

Gli Italian Video Game Awards 2026 hanno premiato The Lonesome Guild come Best Italian Game e vincitore del Community Spotlight Award. Bye Sweet Carole si è distinto nelle categorie dedicate ad arte e audio. L'evento ha celebrato i migliori studi italiani, confermando la crescita dell'industria videoludica nazionale.

L'edizione 2026 degli Italian Video Game Awards si è conclusa celebrando i migliori progetti realizzati dall'industria videoludica italiana. La manifestazione organizzata da IIDEA ha messo in evidenza la creatività e la qualità degli studi nazionali, premiando le produzioni che maggiormente si sono distinte durante l'ultimo anno.

Il riconoscimento più prestigioso della serata, quello di Best Italian Game, è stato assegnato a The Lonesome Guild, l'action RPG sviluppato da Tiny Bull Studios. Il titolo ha convinto giuria e pubblico grazie alla sua atmosfera suggestiva, alla direzione artistica curata e all'elevato livello qualitativo dell'esperienza proposta. Lo stesso gioco ha inoltre conquistato il Community Spotlight Award, dimostrando di aver raccolto un forte consenso tra gli appassionati.

Grande protagonista dell'evento è stato anche Bye Sweet Carole, progetto firmato da Little Sewing Machine, candidato in cinque delle sei categorie previste. Il gioco si è aggiudicato i premi Outstanding Art e Outstanding Audio, distinguendosi soprattutto per il comparto visivo e sonoro.

Categorie, nomination e vincitori degli Italian Video Game Awards 2026

Di seguito tutti i vincitori e le nomination delle categorie principali:

BEST ITALIAN GAME

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine

Dino Path Trail - Void Pointer

HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione

Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios (Vincitore)

BEST ITALIAN DEBUT GAME

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine

Dino Path Trail - Void Pointer (Vincitore)

Loan Shark - Studio Ortica

Necrologium - Bob's Cult Studio

The Crazy Hyper-Dungeon Chronicles - Fix-a-Bug

OUTSTANDING ART

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine (Vincitore)

Steel Seed - Storm in a Teacup

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios

OUTSTANDING EXPERIENCE

HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione

The Bench - Voxel Studios

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios (Vincitore)

OUTSTANDING AUDIO

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine (Vincitore)

Steel Seed - Storm in a Teacup

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios

COMMUNITY SPOTLIGHT AWARD

Bye Sweet Carole - Little Sewing Machine

HORSES - Andrea Lucco Borlera / Santa Ragione

Simon the Sorcerer Origins - Smallthing Studios

Star Overdrive - Caracal Games

The Lonesome Guild - Tiny Bull Studios (Vincitore)

The Lonesome Guild racconta la storia di Ghost, uno spirito misterioso privo di memoria che attraversa un mondo devastato da una nebbia oscura capace di corrompere ogni cosa. Questo titolo, insieme a Bye Sweet Carole è stato il protagonista assoluto di questa kermesse.