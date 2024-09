Italian Game 2025, il concorso per creare un videogioco che promuova il Made in Italy

Il MIMIT ha annunciato il concorso nazionale "Italian Game 2025", dedicato all'ideazione e allo sviluppo di un videogioco per la promozione del Made in Italy. Ecco chi può partecipare e le tempistiche del contest.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha indetto un concorso nazionale chiamato "Italian Game 2025" dedicato all'ideazione e allo sviluppo di un videogioco, incentrato sulla promozione del "Made in Italy".

Possono partecipare al contest gli studenti iscritti agli ITS Academy italiani, alle Università e alle scuole di formazione specializzate nel settore del gaming, "con l'obiettivo di stimolarne l’autoimprenditorialità, sfruttando le potenzialità d’innovazione del mercato". I team che intendono partecipare - al massimo 5 studenti e con non più di 25 anni d'età - alla challenge nazionale dovranno presentare la propria candidatura entro il 30 ottobre 2024, compilando l'apposito form online.

Il MIMIT afferma che il videogame dovrà avere una valenza significativa a fini didattici, formativi e di impatto sociale, promuovendo un'esperienza immersiva del giocatore. Si prevede una fase preselettiva che si concluderà nel mese di dicembre 2024, "durante la quale i team dovranno inviare un breve filmato con la demo del videogioco ideato e un documento che metta in luce gli elementi innovativi e la spendibilità a fini didattici", per poi arrivare alla fase finale che si concluderà a giugno 2025.

I tre migliori progetti vincitori otterranno premi del valore di 5.000, 10.000 e 15.000 euro. Più nello specifico, si parla di "buono acquisto in materiali tech/visita studio del valore complessivo di € 15.000,00" per il primo classificato. Il secondo team classificato riceverà "buono acquisto in materiali tech/visita studio, del valore complessivo di € 10.000,00". Infine, il team "medaglia di bronzo" riceverà un "buono acquisto in materiali tech/borsa di studio, del valore complessivo di € 5.000,00".

I 15 progetti che accederanno alla fase finale saranno annunciati nel corso della manifestazione "Rome Videogame Lab25", in programma a gennaio 2025 presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma.

La cerimonia di premiazione dei vincitori, invece, sarà organizzata a Firenze nell'ambito della manifestazione "First Playable", evento B2B di riferimento per l'industria dei videogiochi in Italia. Maggiori dettagli si possono trovare sul sito dedicato.