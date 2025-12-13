Invincible VS, dopo fumetti e serie TV arriva il picchiaduro con la giusta dose di sangue

L'universo di Invincible guadagna anche un videogioco, in uscita su Xbox, PS5 e PC il prossimo aprile, e c'è anche un nuovo personaggio dedicato

Per tanti anni il nome di Invincible è rimasto relegato al mondo dei fumetti di nicchia, ma grazie a Prime Video ed alla serie animata in esclusiva, l'universo creato da Robert Kirkman ha raggiunto nuove vette di popolarità. A breve si aggiungerà anche il settore dei videogiochi.

Skybound Entertainment e il suo studio di sviluppo interno, Quarter Up, hanno annunciato Invincible VS, picchiaduro con struttura 3vs3, in arrivo il 30 aprile 2026 su Xbox Series X/S, PlayStation 5 e PC. I preordini sono già disponibili.

Invincible VS include tutti i personaggi che i fan hanno imparato ad amare, oltre alle location che sicuramente riconosceranno dai fumetti e dalla serie animata. I combattimenti avvengono in stile torneo a squadre, e sono particolarmente violenti e brutali, proprio per rispettare quello che è lo stile originale della storia, e che in parte ne ha decretato il successo.

Le edizioni fisiche per console avranno inoltre diverse versioni:

Standard Edition : gioco base su disco, con layout dei comandi del controller e carte "Exclusive Keepsake".

: gioco base su disco, con layout dei comandi del controller e carte "Exclusive Keepsake". Collector Edition: disco PS5, layout dei comandi del controller, in aggiunta a tutti i bonus della Digital Deluxe Edition (carta background profilo, carta badge profilo, carta titolo profilo e carta cornice profilo, Pass Personaggio Anno 1 con 4 nuovi personaggi), steelbook, ristampa del fumetto Invincible #1 con copertina esclusiva, lettera di ringraziamento di Quarter Up firmata dal team di sviluppo e molto altro ancora.

Nel video pubblicato qui sopra vedete anche un nuovo personaggio creato per l'occasione, Ella Mental, doppiata dalla rapper Tierra Whack. Il personaggio è stato creato come tutti gli altri presenti negli albi di Invincible, pensando a una storia di background e alla sua genesi. Al lancio i personaggi giocabili saranno in tutto 18, e comprendono Mark Grayson (Invincible), Thula, Bulletproof, Atom Eve, Rex Splode, Omni-Man, Battle Beast, Cecil Stedman, Robot e Monster Girl.