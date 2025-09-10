Invasione di gamer a Montecatini Terme: questo week end le finali del torneo italiano di League of Legends

Il week-end del 13 e 14 settembre andranno in scena le finali del LIT (League of Legends Italian Tournament) presso il Nuovo Teatro Verdi. A margine, sarà allestita un'area di oltre 200 metri quadri con ingresso gratuito per giocatori e famiglie in cui trovano posto cabinati e postazioni PS5 aperte a tutti

Montecatini Terme si prepara a diventare il cuore pulsante degli eSports italiani. Sabato 13 e domenica 14 settembre il Nuovo Teatro Verdi ospiterà le finali del League of Legends Italian Tournament (LIT) 2025, l’appuntamento conclusivo del più importante campionato nazionale dedicato al celebre titolo di Riot Games, organizzato da PG Esports.

L’evento nasce dalla collaborazione tra il Comune di Montecatini Terme e Lucca Comics & Games, all’interno del progetto Lucca 365, che mira a distribuire durante l’anno iniziative legate al festival lucchese, dalle mostre agli eventi formativi fino a residenze artistiche e progetti educativi.

Le finali prenderanno il via alle 16:30 con i pre-show, per poi entrare nel vivo dalle 18:00, quando le migliori squadre italiane di League of Legends si sfideranno per il titolo. A rendere più coinvolgente lo spettacolo saranno alcuni dei volti più noti della community italiana, come “Paolocannone” e “LaVica”, che guideranno le serate con interviste, commenti e momenti di intrattenimento.

Accanto agli incontri competitivi, la città ospiterà anche attività collaterali: alle Terme del Tettuccio verrà allestita una fan & gaming zone a ingresso gratuito, con oltre 200 metri quadrati dedicati al gioco libero e al divertimento comunitario. Qui i visitatori troveranno cabinati arcade, postazioni PlayStation 5 dedicate a Tekken e spazi pensati per famiglie e curiosi.

La fan zone sarà animata da partner di rilievo come il Circuito Tormenta di Riot Games, il Team Aqua di Pokémon e la community italiana di Tekken 8, che proporranno tornei aperti a tutti e momenti di intrattenimento. Un mix di spettacolo competitivo e attività per il pubblico che punta a trasformare Montecatini Terme in un polo centrale dell'eSport italiano, progetto a cui hanno aderito numerose attività locali.