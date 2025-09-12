Intergalactic: The Heretic Prophet sarà il progetto Naughty Dog più ambizioso di sempre, parola di Neil Druckmann

Intergalactic: The Heretic Prophet sarà il gioco più ambizioso e probabilmente costoso dell'intera produzione Naughy Dog, secondo le parole dello stesso Neil Druckmann in una recente intervista a Variety.

Naughty Dog è al lavoro sul suo progetto più ambizioso di sempre: Intergalactic, nuova IP sci-fi diretta da Neil Druckmann. Dopo essersi temporaneamente allontanato dal ruolo di co-showrunner della serie HBO di The Last of Us, Druckmann ha deciso di concentrare tutte le energie su questo titolo, descritto come il gioco più ambizioso, espansivo ed eventualmente anche il più costoso mai sviluppato dallo studio.

In un'intervista rilasciata a Variety, Druckmann ha spiegato che il team è pienamente immerso nello sviluppo: "Lo stiamo facendo, ci stiamo giocando. Stiamo andando al massimo. È il gioco più ambizioso che abbiamo mai fatto. È il più espansivo che abbiamo mai fatto, forse il più costoso, una volta terminato".

Nonostante l'entusiasmo, i dettagli concreti restano pochi. Il primo trailer non rende giustizia a ciò che il progetto rappresenta davvero. Druckmann ha sottolineato che mostrare troppo, troppo presto sarebbe un errore, dato che la comunicazione deve essere coordinata con marketing e PR. Per questo motivo non ha potuto rivelare quando vedremo nuovo materiale.

Intergalactic: The Heretic Prophet, alcuni indizi sul gameplay

Un indizio sul gameplay arriva dal percorso creativo di Naughty Dog. Dall'esperienza maturata con Uncharted, lo studio è passato a The Last of Us, che ha introdotto elementi RPG e ambientazioni wide linear. Intergalactic, secondo Druckmann, porterà quella traiettoria ancora più avanti, innestandola in un contesto sci-fi e con un livello di ambizione superiore.

Il titolo è descritto come il progetto con il gameplay più profondo nella storia dello studio, e secondo indiscrezioni, sarebbe ispirato alla libertà concessa da Elden Ring. Questo fa ipotizzare la presenza di un mondo aperto o comunque molto più esteso e flessibile rispetto alle esperienze precedenti.

La trama, per ora, è solo accennata: la protagonista sarà Jordan A. Mun, cacciatrice di taglie lanciata in una missione su Sempiria. Nel tentativo di inseguire un bersaglio, finirà per rimanere bloccata sul pianeta.