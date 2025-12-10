Indiana Jones e l'Antico Cerchio: in arrivo un outfit iconico con l'ultimo aggiornamento

MachineGames ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Indiana Jones and the Great Circle che introduce l'Outfit di Pankot Palace, il look elegante con occhiali e papillon di Indiana Jones e il Tempio Maledetto. L'aggiornamento include anche importanti correzioni tecniche, come il bilanciamento dell'audio nelle scene

Il team di sviluppo di MachineGames ha rilasciato un nuovo update per il loro acclamato titolo d'avventura, Indiana Jones and the Great Circle. Oltre a risolvere diverse criticità tecniche e di bilanciamento, l'aggiornamento introduce un elemento di forte richiamo nostalgico per i fan della saga cinematografica: un nuovo abito per l'archeologo più famoso del mondo.

La novità più attesa è l'introduzione dell'Outfit di Pankot Palace. Questo costume iconico è immediatamente riconoscibile come l'abbigliamento formale indossato da Indy durante la famigerata cena nel film Indiana Jones e il Tempio Maledetto, la stessa in cui venivano serviti cervelli di scimmia refrigerati, un momento che rimane tuttora tra i più raccapriccianti della serie.

Il look di Pankot Palace trasforma l'estetica abituale di Indiana Jones, sostituendo il classico fedora e la giacca di pelle con un completo elegante, completato da occhiali rotondi e un papillon sobrio. Questo costume è ora disponibile per tutti i giocatori ed è accessibile tramite la tab "Outfit" nel menu Opzioni. Una volta selezionato, Indy indosserà questo abito in tutte le sezioni di gioco, a meno che la trama non richieda un travestimento specifico o un outfit legato alla location.

Ulteriori aggiornamenti in arrivo con l'aggiornamento di Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Questo non è l'unico contenuto promesso da MachineGames. Gli sviluppatori hanno anticipato che un ulteriore nuovo outfit verrà aggiunto in un prossimo aggiornamento, lasciando i fan a speculare su quale altro iconico abbigliamento della franchise verrà digitalizzato.

Oltre all'aggiunta estetica, l'aggiornamento mira a migliorare l'esperienza di gioco generale. Tra le correzioni più rilevanti ci sono:

Sono state corrette le voci del manuale in-game che riportavano informazioni errate sugli outfit alternativi e sulla frusta.

che riportavano informazioni errate sugli outfit alternativi e sulla frusta. È stato risolto un bug che poteva attivare la modalità di risparmio energetico su Xbox Series X/S durante la riproduzione di alcuni filmati.

Queste novità si aggiungono a funzionalità precedenti, come l'introduzione della modalità New Game+ avvenuta all'inizio dell'anno.