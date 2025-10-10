Indiana Jones e l'Antico Cerchio: arrivano New Game+ e un nuovo finale

MachineGames celebra il suo 15° anniversario con un aggiornamento per Indiana Jones e l'Antico Cerchio: arriva il New Game+, un nuovo finale, l'outfit Cairo e la possibilità di combinare lingue e sottotitoli.

Per celebrare il suo 15° anniversario, MachineGames ha pubblicato un importante aggiornamento per Indiana Jones e l'Antico Cerchio, l'acclamato titolo d'avventura recentemente arricchito dal DLC L'Ordine dei Giganti. L'update, disponibile da oggi, 10 ottobre su Xbox Series X/S, PC e PlayStation 5, introduce nuove modalità di gioco, contenuti extra e numerose correzioni tecniche.

La novità più attesa è la modalità New Game+, che consente di rigiocare l'intera avventura mantenendo i progressi ottenuti. In particolare, i giocatori potranno conservare i propri Adventure Books, i Punti Avventura non spesi, la valuta di gioco e le Medicine Bottles. Completando nuovamente il gioco in questa modalità, si sbloccherà inoltre un nuovo finale segreto dopo i titoli di coda, offrendo una motivazione in più per rivivere le avventure del celebre archeologo.

Un'altra aggiunta interessante è il nuovo abito Cairo, ispirato al look de I predatori dell'arca perduta, con Indiana senza giacca, camicia sabbia e il suo iconico cappello. Si tratta di un chiaro omaggio alla versione più iconica del personaggio interpretato da Harrison Ford.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio: ulteriori novità introdotte con l'aggiornamento

L'update introduce anche nuove opzioni linguistiche, permettendo ai giocatori di combinare liberamente le lingue di doppiaggio e i sottotitoli. Una funzione utile per chi desidera, ad esempio, ascoltare le voci originali mantenendo i sottotitoli nella propria lingua.

Oltre alle nuove funzioni, MachineGames ha incluso una lunga lista di correzioni e miglioramenti. Tra le più rilevanti figurano la risoluzione di bug legati alle animazioni dei nemici, problemi di clipping della telecamera e anomalie nei comandi durante i checkpoint. Sono stati anche risolti errori nelle missioni dei vari capitoli, come Perù, Giza, Sukhothai e Iraq, oltre a piccoli glitch grafici e difetti sonori.

La versione PC riceve fix dedicati, come la correzione di un problema che impediva l'acquisto di oggetti se il tasto interagisci era assegnato alla stessa funzione del compra. Infine, sono stati migliorati i riflessi grafici, il testo in arabo e altri dettagli di localizzazione.