Il taglio di prezzo del Game Pass inizia a dare i primi frutti: il rilancio di Xbox è iniziato?
La nuova CEO di Xbox, Asha Sharma, ha comunicato in un'email interna che il recente taglio dei prezzi del Game Pass sta dando ottimi risultati e ha invertito tendenza negativa post-rincari. Aumentano sia le sottoscrizioni che la retention degli utenti.di Davide Raia pubblicata il 31 Maggio 2026, alle 10:01 nel canale Videogames
Xbox
Una delle prime misure del nuovo corso di Xbox è stata il taglio del prezzo del Game Pass, con l'uscita dei futuri Call of Duty dall'elenco dei giochi disponibili in catalogo. Questa scelta ha portato a una riduzione di ben 6 euro al mese per la versione Ultimate e di 2 euro al mese per quella PC.
Secondo Asha Sharma, da poco eletta CEO della divisione Xbox, il taglio di prezzo starebbe iniziando a produrre i primi risultati positivi. Quella di Sharma non è una dichiarazione ufficiale ma una comunicazione che la CEO ha incluso in una mail interna, visionata dal magazine The Verge.
Una scelta vincente?
Non ci sono, quindi, numeri ulteriori per supportare la questione. Dalle informazioni emerse, però, sembrerebbe che le sottoscrizioni al Game Pass stiano aumentando e che ci siano anche miglioramenti per quanto riguarda la retention e, quindi, la capacità del Game Pass di spingere gli utenti a rinnovare il proprio abbonamento.
Oltre al rebranding (da Xbox a XBOX), la divisione dedicata al gaming di Microsoft, secondo Asha Sharma, dovrà lavorare ancora molto duramente e dovrà fare scelte difficili per poter raggiungere gli obiettivi fissati.
In attesa di maggiori dettagli e numeri ufficiali, dalla mail inviata dalla nuova CEO emerge un quadro chiaro. Il primo passo di un programma di crescita è stato fatto. Il Game Pass con un prezzo più contenuto inizia a dare effetti positivi.
I prossimi progetti per il futuro di Xbox dovrebbero emergere a breve. Ricordiamo che è in programma il nuovo Xbox Game Showcase.
1 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
E' più conveniente aspettare i saldi e comprarsi uno o due giochi a 7 euro.
Ovviamente il discorso cambia se si parla di giochi brevi, quelli che terminano in 8 ore e che quindi si terminano in una settimana o due al massimo.
Oppure quei giochi noiosi dove per allungare la durata del gameplay ti costringono a fare attività inutili come salire sulle torri per illuminare il territorio circostante, tipologia di gioco che non provo neanche ad acquistare: trovandoli inclusi in un game pass potrei provare ad avviarli per curiosità.
Detto questo, per ora mi trovo bene con Amazon Luna che ho scoperto qualche mese fa.
Consente anche di giocare in streaming (cosa che l'Xbox game pass per PC non consente, anche se forse si può fare con l'abbonamento Xbox Cloud Gaming da 9 euro),
e quindi si può giocare anche sul divano col portatile impostato sul risparmio energetico massimo: in questo modo il portatile non si surriscalda e non brucia le gambe o la pancia, cosa che in questo periodo è molto gradita.
Oltretutto il pacchetto base è incluso anche in Prime: certo, include giochi vecchi, ma per chi come me non gioca quasi mai e che quindi ha molti titoli in arretrato va più che bene.
Per ora ho giocato ad Hogwarts Legacy, nelle prossime settimane penso passerò all'ultimo Indiana Jones.
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