Il successo ai The Game Awards spinge Clair Obscur Expedition 33: nuovo picco di vendite su PS5 e Steam

Clair Obscur: Expedition 33 sta registrando un interesse crescente dopo la vittoria ai The Game Awards, con un forte aumento delle vendite sia su PS5 che su Steam e anche un netto incremento dei giocatori sul Game Pass

Il successo ottenuto in occasione dei The Game Awards sta rilanciando, in modo significativo, le vendite di Clair Obscur: Expedition 33. I numeri sono in netta crescita e confermano un grande interesse per il gioco che sta sfruttando al meglio l'eco mediatica derivante dalla conquista del titolo di gioco dell'anno.

Un successo di vendite

Stando alle prime informazioni disponibili, le unità vendute di Clair Obscur: Expedition 33 sono cresciute del 21% su PlayStation 5 e del 76% su Steam. Si tratta di numeri che confermano un crescente interesse per il gioco.

There's been a massive spike in Expedition 33 copies sold since the Game Awards. It's sold an extra 200K+ copies since: 76% on Steam, 21% on PS5, and 3% on Xbox. Since the event, 52K Xbox players accessed E33 via Game Pass for the first time. Link: alineaanalytics.substack.com/p/the-game-a...



[image or embed] Rhys Elliott (@superhys.bsky.social) 15 dicembre 2025 alle ore 17:55

Per quanto riguarda la piattaforma di Valve, si registra un sostanziale incremento dei giocatori, con un picco di 56 mila utenti in contemporanea nell'ultima settimana (numeri che non venivano raggiunti dallo scorso mese di giugno).

Complessivamente, le vendite registrate dopo la vittoria ai The Game Awards sarebbero superiori a 200.000 copie. In aggiunta, circa 52.000 giocatori hanno iniziato a giocare per la prima volta al gioco sulle console Xbox grazie al Game Pass.

Ricordiamo che il lancio sul Game Pass è stato da record, come confermato dalla stessa Microsoft. Il gioco, infatti, è stato il più grande lancio su Xbox Game Pass del 2025 per un titolo third-party. In aggiunta, il gioco, da alcuni mesi ha superato quota 5 milioni di copie e ora guarda a target ancora più ambiziosi.