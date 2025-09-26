Il sistema di assistenza alla mira che dà la scossa è diventato un esoscheletro: ecco gli esperimenti assurdi di uno YouTuber

Nick Zetta di Basically Homeless ha realizzato un esoscheletro per il gaming attraverso di una combinazione di motore al polso, solenoidi per le dita e intelligenza artificiale. L'ultima creazione ha ridotto la latenza a soli 17 millisecondi negli sparatutto competitivi e ha consentito di conquistare il secondo posto nella classifica globale di Aimlabs

Lo YouTuber Nick Zetta, noto per i suoi progetti DIY di ingegneria creativa, ha presentato un nuovo esperimento che spinge al limite la precisione nei videogiochi. L'idea è partita dalla frustrazione personale: fermo a un punteggio di 135.000 su Aimlabs, Zetta ha deciso di creare un sistema capace di ridurre la latenza e aumentare l'efficacia dei movimenti del mouse, migliorando i propri riflessi personali rispetto alle sollecitazioni a schermo.

Il risultato è un esoscheletro per la mano suddiviso in tre componenti principali: un motore al polso per guidare il mouse, un solenoide per la pressione dei tasti e un sistema di computer vision basato su Nvidia Jetson che individua automaticamente i bersagli sullo schermo. Grazie a questo setup, teoricamente, si migliorerebbero le prestazioni personali negli shooter competitivi.

Come abbiamo visto nei giorni scorsi lo YouTuber è partito da un sistema basilare di assistenza alla mira per arrivare a un esoscheletro completo, capace di posizionarlo al secondo posto nella leaderboard globale di Aimlabs. Il progetto include anche un modello YOLO personalizzato, che analizza i frame in tempo reale per azionare il solenoide al momento giusto.

Nel progetto iniziale, infatti, YOLO intercetta i movimenti dei nemici a schermo, invia le informazioni a un Raspberry Pi 5 e quest'ultimo attiva un'unità EMS Tens che stimola il corpo del giocatore. Con il nuovo esoscheletro, però, colui che su YouTube si fa chiamare Basically Homeless dice di garantirsi maggiore precisione nell'elettrostimolazione e nel guidare la mano che interagisce con il mouse grazie all'esoscheletro, che è stato realizzato con la stampa 3D.

Il video mostra non solo la componente tecnica ma anche la creatività di Zetta, che definisce il dispositivo come un "anti-scammer eye replacement exoskeleton". L'esperimento dimostra come la combinazione di robotica, intelligenza artificiale e stampa 3D possa spingere le performance dei giocatori senza oltrepassare i confini delletica.

Per chi vuole approfondire, il video completo documenta i prototipi falliti, le regolazioni di cablaggio e encoder e il confronto finale con i top player di Aimlabs.