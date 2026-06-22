Il settore videoludico non sente la crisi con un fatturato record nel 2025 per PC, console e mobile
Il mercato videoludico continua a crescere e ha appena registrato numeri record per quanto riguarda il fatturato su base annua: ecco i dati del 2025 per l'intera industria videoludica.di Davide Raia pubblicata il 22 Giugno 2026, alle 09:01 nel canale Videogames
Il mercato dei videogiochi è sempre più grande e ha da poco raggiunto un traguardo storico in termini di fatturato, confermando un nuovo passo di un programma di crescita che non ha intenzione di rallentare, nonostante la crisi delle memorie (che potrebbe durare altri due anni) stia creando non pochi problemi al segmento dei PC da gaming e delle console.
Numeri record per il settore videoludico
Un nuovo report conferma la crescita del mercato globale dei videogiochi che ha chiuso il 2025 con un fatturato annuo di 201 miliardi di dollari. Si tratta della prima volta che il settore riesce a superare il muro dei 200 miliardi di dollari in un anno. La crescita su base annua è del +9,1%. Dalle ultime stime, inoltre, il mercato dovrebbe continuare a crescere, fino a raggiungere quota 234 miliardi di dollari nel 2028.
Da segnalare che:
- il settore PC ha fatturato 43,6 miliardi di dollari, con una crescita del 12%
- il settore console ha raggiunto 44,7 miliardi di dollari, con una crescita del 2,8% (dopo un 2024 negativo); per il 2026, l'arrivo di titoli come GTA 6 potrebbe garantire una sostanziale crescita
- il settore mobile si conferma leader per fatturato, con un totale di 113,3 miliardi di dollari e una crescita del 10,7%
Il mercato videoludico deve comunque fare i conti con varie sfide, come l'aumento dei costi di sviluppo, che stanno creando non pochi problemi alle aziende attive nel settore. L'aumento del fatturato sarebbe legato principalmente all'aumento dei prezzi, da cui dipenderebbe gran parte dell'incremento dei rincari.
3 CommentiGli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
non cé motivo di separarle, spendi nel gioco quindi foraggi il gioco
Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".