Il sequel di 007: First Light dipenderà (ovviamente) dal successo del gioco, afferma il CEO di IO Interactive

Il CEO di IO Interactive ha dichiarato che un possibile seguito di 007: First Light dipenderà dal successo del gioco e dalla risposta del pubblico. La collaborazione con Amazon è positiva e focalizzata sulla qualità. Il lancio è previsto a maggio su varie piattaforme

Il futuro della saga videoludica dedicata a James Bond potrebbe dipendere direttamente dal successo commerciale del primo capitolo. Secondo quanto dichiarato da Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, la possibilità di vedere un seguito di 007: First Light non è esclusa, ma sarà strettamente legata ai risultati ottenuti dal titolo una volta lanciato sul mercato.

Nel corso di un'intervista, Abrak ha spiegato che la collaborazione con Amazon, attuale detentrice dei diritti del franchise tramite MGM, ha richiesto inizialmente una fase di adattamento. Il team di sviluppo ha dovuto interfacciarsi con nuovi interlocutori, ma il rapporto si è consolidato rapidamente grazie all'apprezzamento mostrato dal partner nei confronti del progetto già in fase avanzata.

Una figura chiave in questo processo è stata il produttore esecutivo proveniente da MGM, rimasto coinvolto fin dall'inizio e considerato un punto di riferimento stabile durante tutta la produzione.

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Abrak ha sottolineato come sia lo studio sia Amazon condividano un obiettivo comune: garantire elevati standard qualitativi. Questo approccio si riflette anche nella valutazione di un eventuale sequel, che non dipenderà solo dalle vendite, ma anche dalla risposta del pubblico. In particolare, sarà fondamentale capire se il protagonista e l'esperienza complessiva riusciranno a creare una community appassionata, desiderosa di continuare a seguire il franchise.

Dal punto di vista produttivo, è stato osservato che IO Interactive ha già dimostrato in passato, ad esempio con la serie Hitman, di saper sviluppare sequel con costi più contenuti rispetto ai capitoli iniziali, mantenendo al tempo stesso un alto livello qualitativo. Tuttavia, anche in questo caso, ogni decisione futura sarà presa con cautela e attenzione ai risultati.

Interessanti anche alcuni retroscena condivisi dal franchise art director Rasmus Poulsen, che ha raccontato come durante lo sviluppo siano emerse discussioni inaspettate e talvolta curiose tra le parti coinvolte. Temi apparentemente secondari, come le preferenze di Bond in fatto di automobili, hanno richiesto incontri approfonditi, mentre decisioni più importanti venivano spesso risolte in tempi più rapidi. Il gioco è previsto in uscita su PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S il 27 maggio.