Il seguito di Cyberpunk 2077 si farà attendere e avrà un budget enorme

Il seguito di Cyberpunk 2077 costerà tanto e si farà attendere: alcuni analisti hanno anticipato le caratteristiche del progetto con una serie di previsioni in merito alla sua produzione

Un seguito di Cyberpunk 2077 è inevitabile, ma il suo arrivo non è vicino e lo sviluppo richiederà un investimento importante. Il nuovo capitolo della saga firmata da CD Projekt RED è al centro di un report degli analisti di Noble Securities che va ad anticipare alcune caratteristiche del progetto.Le anticipazioni riguardano principalmente due aspetti: il budget e le tempistiche di sviluppo. L'analisi tiene conto anche di altri elementi, come il supporto post lancio e l'arrivo della modalità multiplayer.

Le prime informazioni

Il gioco, che potrebbe chiamarsi semplicemente Cyberpunk 2, non è ancora vicino. Lo sviluppo richiederà diversi anni e il debutto ufficiale potrebbe avvenire soltanto nel corso del 2030 (ma non si escludono ulteriori ritardi per il completamento). Il gioco potrebbe essere lanciato con una componente multiplayer già inclusa.

Realizzare il gioco richiederà un investimento importante, legato anche alle attese sui ricavi, derivanti sia delle vendite del gioco che dalle possibili microtransazioni che caratterizzeranno il multiplayer. Secondo le stime, Cyberpunk 2 potrebbe costare circa 420 milioni di dollari, considerando anche il supporto post-lancio che dovrebbe includere aggiornamenti ed espansioni. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 ha venduto più di 35 milioni di copie.

Ulteriori aggiornamenti sul nuovo gioco arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Considerando che il lancio è ancora molto lontano, infatti, c'è tempo per rivalutare le stime degli analisti citati in precedenza e, eventualmente, modificare le attese in merito alla finestra di lancio e al budget a disposizione del gioco. Di certo, Cyberpunk 2 sarà uno dei titoli più "grandi" dei prossimi anni per il settore videoludico.