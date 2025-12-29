Il seguito di Cyberpunk 2077 si farà attendere e avrà un budget enorme
Il seguito di Cyberpunk 2077 costerà tanto e si farà attendere: alcuni analisti hanno anticipato le caratteristiche del progetto con una serie di previsioni in merito alla sua produzionedi Davide Raia pubblicata il 29 Dicembre 2025, alle 17:03 nel canale Videogames
Cyberpunk 2077
Un seguito di Cyberpunk 2077 è inevitabile, ma il suo arrivo non è vicino e lo sviluppo richiederà un investimento importante. Il nuovo capitolo della saga firmata da CD Projekt RED è al centro di un report degli analisti di Noble Securities che va ad anticipare alcune caratteristiche del progetto.Le anticipazioni riguardano principalmente due aspetti: il budget e le tempistiche di sviluppo. L'analisi tiene conto anche di altri elementi, come il supporto post lancio e l'arrivo della modalità multiplayer.
Le prime informazioni
Il gioco, che potrebbe chiamarsi semplicemente Cyberpunk 2, non è ancora vicino. Lo sviluppo richiederà diversi anni e il debutto ufficiale potrebbe avvenire soltanto nel corso del 2030 (ma non si escludono ulteriori ritardi per il completamento). Il gioco potrebbe essere lanciato con una componente multiplayer già inclusa.
Realizzare il gioco richiederà un investimento importante, legato anche alle attese sui ricavi, derivanti sia delle vendite del gioco che dalle possibili microtransazioni che caratterizzeranno il multiplayer. Secondo le stime, Cyberpunk 2 potrebbe costare circa 420 milioni di dollari, considerando anche il supporto post-lancio che dovrebbe includere aggiornamenti ed espansioni. Ricordiamo che Cyberpunk 2077 ha venduto più di 35 milioni di copie.
Ulteriori aggiornamenti sul nuovo gioco arriveranno nel corso dei prossimi mesi. Considerando che il lancio è ancora molto lontano, infatti, c'è tempo per rivalutare le stime degli analisti citati in precedenza e, eventualmente, modificare le attese in merito alla finestra di lancio e al budget a disposizione del gioco. Di certo, Cyberpunk 2 sarà uno dei titoli più "grandi" dei prossimi anni per il settore videoludico.
10 Commenti
il primo ha fatturato quella cifra x5
chiedilo a Chris
Appena ho letto quanto spenderanno, contando l'inflazione non è nemmeno cosi tanto.
Pensa a GTA 5, 300 milioni di dollari spesi nel 2013 seguendo l'inflazione oggi quei 300 milioni sarebbero tra i 410 e i 425 milioni.
Contando che questo solo inflazione finanziaria, ma il costo di diverse cose è aumentato anche più dell'inflazione finanziaria, quindi il costo per detterminate cose potrebbero essere anche più del doppio, quindi, il discorso è che 420 milioni oggi, sembrano molti ma non lo sono.
Se poi conti che, il primo cyberpunk 2077 ha venduto circa 35 milioni di copie e si presume lordi siano stati guadagnati 850 milioni di dollari, con un costo che va dai 170 e 210 milioni di dollari, (contando anche tutti gli update dovuti fare successivamente mi pare vanno oltre i 300 milioni) il guadagno è sicuramente molto alto, contando il fatto che inizialmente han perso clienti causa problemi.
Se questo giro, fanno uscire un gioco stabile, quindi sfruttano bene quei 420 milioni, le entrate potrebbero veramente superare il miliardo.
quindi secondo te non gira su ps5
Dipende cosa intendi per ''girare'', se stiamo parlando di 30fps instabili con grafica al minimo e risoluzione 720p, farebbero meglio a saltare completamente la PS5 per evitarsi l'esperienza avuta con PS4.
se salti la ps5 a chi lo vend il gioco?, vale anche per gta6 se saltano la ps5 dove girera male dove lo vendono? si us pc ma non su console certamente
Il gioco esce [U]forse[/U] nel 2030 se va bene e per allora avremo già la PS6, graficamente dovrebbe essere superiore a GTA.
