Il ritorno di Fumito Ueda, autore di Shadow of the Colossus: Gen Atlas si mostra in un trailer

Fumito Ueda, autore di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha presentato al Summer Game Fest il suo nuovo progetto: Gen Atlas. Sviluppato da genDESIGN e pubblicato da Epic Games, il titolo è un'avventura open world in single player in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC. Non è stata annunciata la data di uscita.

Durante la serata del Summer Game Fest, Fumito Ueda ha svelato ufficialmente Gen Atlas, il suo nuovo progetto videoludico, accompagnato da un primo trailer che amplia in modo significativo le informazioni emerse in occasione del The Game Awards 2024, dove il titolo era stato annunciato per la prima volta con il nome provvisorio "Project: Robot".

Il gioco è sviluppato da genDESIGN, lo studio fondato dallo stesso Ueda dopo la sua uscita da Sony Japan Studio, e che raccoglie al suo interno numerosi sviluppatori che avevano già collaborato con lui durante la produzione di Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian.

Dal punto di vista editoriale, Gen Atlas sarà pubblicato da Epic Games, il che spiega la sua disponibilità sull'Epic Games Store come canale PC esclusivo. Il titolo uscirà inoltre su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Non è stata comunicata alcuna finestra di lancio.

Il comunicato ufficiale pubblicato da genDESIGN fa una premessa narrativa volutamente enigmatica: il protagonista si risveglia senza alcuna spiegazione su un pianeta abbandonato, al cospetto di strutture colossali che si estendono su pianure sconfinate, impianti deserti e un mare in continuo mutamento. I resti di un progetto grandioso disseminati sulla superficie del pianeta costituiscono il punto di partenza di un'esplorazione che sembra essere uno degli assi portanti dell'intera esperienza.

Centrale nella progressione di gioco è la presenza di un robot di dimensioni colossali, descritto come entità che apre percorsi verso aree altrimenti inaccessibili, modificando la percezione dello spazio e del mondo da parte del giocatore. Il trailer mostra chiaramente che le costruzioni dimenticate presenti sul pianeta tornano progressivamente a muoversi, rappresentando una minaccia con cui il protagonista dovrà confrontarsi sia in prima persona sia, verosimilmente, a bordo del robot stesso.

Gen Atlas viene classificato come un action-adventure open world in single player, una definizione che si allinea all'approccio narrativo e strutturale già riconoscibile nelle opere precedenti di Ueda, pur introducendo elementi di combattimento più espliciti rispetto ai titoli passati. Il trailer evidenzia un'estetica visiva coerente con lo stile riconoscibile dello studio: ambienti silenziosi, architetture monumentali e un'atmosfera malinconica che Ueda ha reso un elemento distintivo della sua produzione nel corso degli anni.

Gen Atlas arriva a dieci anni di distanza da The Last Guardian, uscito nel 2016 su PlayStation 4 dopo un lungo e travagliato sviluppo. Da allora, Ueda non ha pubblicato altri titoli. Con la fondazione di genDESIGN, avvenuta nel 2024, il designer giapponese ha formalizzato la propria indipendenza da Sony, portando con sé parte dello staff storico con cui aveva lavorato nei decenni precedenti.

"Il team ed io siamo grati a tutti i fan che erano ansiosi di saperne di più sul nostro gioco", ha dichiarato Ueda, CEO e direttore creativo di genDESIGN. "La loro passione ed entusiasmo ci hanno sempre motivato e ispirato. Speriamo di condividere un'esperienza che ispiri momenti di silenziosa meraviglia e scoperta".