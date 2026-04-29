Il ritorno del Commodore 64: il nuovo C64C Ultimate unisce nostalgia e tecnologia moderna

Il C64C Ultimate riporta in vita il Commodore 64 con il design del 1986, usando stampi originali per massima autenticità. Integra tecnologie moderne come HDMI, Wi-Fi e USB, mantenendo compatibilità con periferiche storiche. Disponibile in preordine, unisce nostalgia e innovazione per appassionati e collezionisti del retro computing

Il mondo del retro computing continua a vivere una nuova giovinezza, e uno degli esempi più affascinanti arriva dal ritorno di una vera icona: il Commodore 64. Dopo il successo del C64 Ultimate, arriva ora il C64C Ultimate, una versione aggiornata che rende omaggio al design più moderno introdotto nel 1986 con il Commodore 64C.

A differenza di molti remake moderni, questo progetto punta a un livello di fedeltà straordinario. I creatori hanno infatti recuperato gli stampi originali utilizzati negli anni '80 per produrre il case in plastica del computer. Questo significa che il nuovo modello non solo riproduce l'aspetto del passato, ma lo fa con gli stessi strumenti di produzione, inclusi piccoli dettagli imperfetti come le leggere tracce lasciate dal raffreddamento della plastica negli stampi. Elementi che, paradossalmente, aumentano l'autenticità del prodotto.

Dal punto di vista estetico, il C64C Ultimate presenta linee più pulite e un design più compatto rispetto alla versione originale del 1982, proprio come accadde con il modello del 1986. Tuttavia, sotto la scocca si nasconde una tecnologia completamente diversa. Il sistema utilizza un chip FPGA, che consente di replicare fedelmente il comportamento hardware originale, offrendo un'esperienza autentica senza ricorrere all'emulazione software tradizionale.

Ulteriori dettagli tecnici sul "nuovo" Commodore 64 (C64C)

Pur mantenendo la compatibilità con le periferiche dell'epoca, come unità floppy e registratori a cassette, il C64C Ultimate introduce anche una serie di miglioramenti pensati per l'utente moderno. Tra questi troviamo connettività Wi-Fi, porte USB e un'uscita HDMI, che permette di collegare facilmente il dispositivo a televisori e monitor contemporanei.

Il dispositivo è già disponibile in preordine, con un prezzo di partenza di circa 299,99 dollari. Sono inoltre previste versioni premium che possono arrivare fino a 499,99 dollari, includendo caratteristiche aggiuntive come illuminazione LED, case trasparente e tasti dorati.

Questo nuovo modello non introduce cambiamenti funzionali rispetto al precedente C64 Ultimate, ma rappresenta piuttosto un'evoluzione estetica e culturale. È un prodotto pensato per gli appassionati, i collezionisti e chi desidera rivivere l'esperienza informatica degli anni '80 con la comodità delle tecnologie moderne.