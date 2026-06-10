Il remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2 è realtà

Durante l'ultimo Nintendo Direct di giugno 2026, la casa di Kyoto ha confermato lo sviluppo del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time per Switch 2. Il titolo, caratterizzato da uno stile grafico più realistico, farà il suo esordio sul mercato entro la fine di quest'anno

Le numerose indiscrezioni che circolavano nell'ambiente dei videogiochi hanno trovato una conferma ufficiale. Nel corso della trasmissione di ieri, l'ultimo Nintendo Direct di giugno 2026, la casa di Kyoto ha svelato al pubblico il remake di uno dei suoi titoli più iconici e acclamati di sempre, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, sviluppato appositamente per Nintendo Switch 2.

Sebbene l'esistenza del progetto non giunga come una totale sorpresa per gli esperti del settore, il filmato promozionale ha immediatamente catturato l'attenzione e l'entusiasmo degli appassionati della saga, confermando che il lancio avverrà entro la conclusione dell'anno corrente.

Il primo trailer mostrato dall'azienda ha offerto pochi dettagli concreti sul fronte del gameplay, concentrandosi principalmente su elementi evocativi: le immagini hanno mostrato un antico arazzo e il protagonista Link colto durante il sonno. Tuttavia, il video ha permesso di intuire la nuova direzione artistica intrapresa dagli sviluppatori.

Ulteriori dettagli sull'annuncio e sulla storia di The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Il comparto visivo di questo rifacimento si distaccherà infatti dalle grafiche che ricordavano un dipinto, tipiche di produzioni recenti come Breath of the Wild e Tears of the Kingdom, per orientarsi verso una rappresentazione estetica decisamente più vicina al realismo.

Pubblicato originariamente sulla console Nintendo 64 nel lontano 1998, Ocarina of Time occupa un posto d'onore nei ricordi dei giocatori, che per la prima volta poterono esplorare il regno di Hyrule in tre dimensioni in sella alla fidata cavalla Epona.

Nel corso degli anni, l'opera ha ricevuto diverse riedizioni, tra cui una versione ottimizzata e arricchita per la console portatile Nintendo 3DS nel 2011. Attualmente, l'edizione classica del gioco è già accessibile sia sul primo modello di Nintendo Switch sia sulla nuova Switch 2 attraverso il catalogo digitale riservato agli abbonati al servizio a pagamento Switch Online dotato del Pacchetto Aggiuntivo. Questo nuovo e ambizioso rifacimento promette di sfruttare appieno le potenzialità del nuovo hardware.