Il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo era quasi pronto al momento della cancellazione?

La scorsa settimana, Ubisoft ha annunciato la cancellazione di sei giochi che erano in sviluppo da tempo. Tra questi, l'unico confermato ufficialmente dall'azienda è il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, uno dei titoli più attesi (almeno fino a pochi giorni fa) dagli appassionati. La cancellazione non è stata motivata direttamente da Ubisoft che, però, con l'annuncio della settimana scorsa ha avviato un programma di riorganizzazione completa con l'obiettivo di superare la crisi in corso.

Il gioco era quasi pronto?

Per quanto riguarda Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake, stando a quanto rivelato da uno sviluppatore su Reddit, il gioco era quasi pronto. Queste dichiarazioni non possono essere confermate (nel senso che l'identità stessa dello sviluppatore, che ha utilizzato lo pseudonimo SocramVelmar, non è nota) ma sono diventate virali, tanto da essere riportate da diverse fonti internazionali.

Il post è stato rimosso dai moderatori del subreddit dedicato alla serie. Secondo la teoria avanzata dal presunto sviluppatore, Ubisoft avrebbe scelto di cancellare il gioco, nonostante il titolo fosse quasi pronto, per evitare un fallimento che avrebbe portato perdite superiori rispetto alla cancellazione stessa. Si tratta di uno scenario plausibile, considerando l'attuale stato dell'azienda, ma che, come detto, non può essere confermato.

In ogni caso, giochi come Prince of Persia, secondo la fonte, faticherebbero a trovare spazio nei piani di Ubisoft, più interessata a fornire ai giocatori esperienze open work in sostituzione di giochi più lineari. Al momento, non è chiaro quale sarà il futuro della serie e se Ubisoft tornerà o meno a investire sul franchise nel corso dei prossimi anni. Per il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo, in ogni caso, non ci sarà spazio.