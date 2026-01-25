Il remake di Assassin's Creed IV: Black Flag si farà attendere, ma non è stato cancellato

Ubisoft non ha cancellato Assassin's Creed IV: Black Flag Remake, ma il gioco arriverà in ritardo: il lancio del gioco non sarebbe previsto prima del 2027

Nei giorni scorsi, Ubisoft ha cancellato diversi giochi in sviluppo e ha confermato l'avvio di un programma di riorganizzazione interna, che porterà anche a nuovi licenziamenti, secondo un report. Tra le novità del futuro della compagnia ci sarà ancora spazio per Assassin's Creed IV: Black Flag Remake. Il gioco non è stato cancellato, ma l'uscita è rimandata. Ecco i primi dettagli.

Appuntamento al 2027?

Secondo alcuni rumor, Ubisoft puntava a rilasciare Assassin's Creed IV: Black Flag Remake entro il primo semestre del 2026. I piani sono cambiati e anche in modo significativo. Per il momento, non ci sono annunci ufficiali ma alcune indiscrezioni confermano un sostanziale ritardo per il gioco che potrebbe essere stato posticipato di almeno un anno.

Ricordiamo che anche Beyond Good & Evil 2 non è stato cancellato anche se, in questo caso, il gioco non ha ancora un periodo di lancio nonostante lo sviluppo vada avanti da diversi anni.

La nuova data di uscita potrebbe essere fissata per il primo semestre del 2027. Le motivazioni alla base di questa scelta non sono chiare , ma il tempo extra dovrebbe tradursi in un prodotto finale migliore. Le informazioni, come detto, sono poche e, quindi, bisognerà attendere le prossime settimane per avere un quadro più preciso in merito a questa situazione.

Ubisoft sta attraversando un periodo molto complicato e non può più sbagliare. Le nuove produzioni dovranno raggiungere gli obiettivi fissati, in termini di risultati finanziari, per poter garantire un futuro solido all'azienda.

Nel frattempo, il piano di tagli ai costi operativi, con un'ulteriore riduzione della forza lavoro, continuerà con l'obiettivo di rendere più sostenibile l'attività nel corso dei prossimi anni.