Il reboot di Painkiller tenta il rilancio puntando sull'esperienza single player

Dopo le critiche al suo orientamento online, Painkiller tenta di rilanciarsi introducendo una modalità completamente single player e offline, priva di bot e altri giocatori. Disponibile in test tecnico su Steam, la nuova opzione nasce dalle richieste della community

Il reboot di Painkiller sta cercando una nuova strada per sopravvivere. Dopo un'accoglienza piuttosto tiepida e numerose critiche da parte della community, il team di sviluppo ha deciso di intervenire in modo concreto, tentando di riallineare il progetto alle aspettative dei fan storici della serie. La principale novità riguarda l'introduzione di una modalità completamente single player, pensata per offrire un'esperienza più fedele allo spirito originale del franchise.

Il problema principale del nuovo Painkiller è stato infatti il suo orientamento fortemente online, una scelta che molti giocatori non hanno apprezzato. Secondo una parte consistente dell'utenza, il titolo aveva conservato ben poco dell'identità della serie classica, limitandosi a richiamarne l'atmosfera senza riproporne la struttura di gioco. Nonostante ciò, il team non ha abbandonato il progetto e sta lavorando per renderlo più accessibile e coinvolgente.

Come primo passo, è stato avviato un test tecnico di una modalità offline single player, che elimina del tutto la presenza di altri giocatori e persino dei bot controllati dall'intelligenza artificiale. Si tratta di una scelta significativa, nata direttamente dalle richieste della community, che desiderava vivere Painkiller in totale solitudine, senza compagni di supporto e senza interazioni forzate.

Pankiller introduce una modalità single player

Nelle FAQ ufficiali, gli sviluppatori hanno confermato che l'opzione single player senza bot è stata introdotta proprio per rispondere a queste esigenze. Del resto, uno dei difetti più evidenziati anche in sede di recensione è stato l'eccesso di dialoghi, spesso giudicati poco ispirati e invasivi rispetto al ritmo frenetico che dovrebbe caratterizzare la serie.

Il test è accessibile a tutti i possessori del gioco su Steam. Dopo l'acquisto, nella libreria compare automaticamente una voce separata chiamata "Painkiller - Technical Test". Una volta installata, è sufficiente avviare il client per iniziare a giocare. Nel caso in cui la build non fosse visibile, gli sviluppatori consigliano di verificare che Steam sia impostato in modalità online e di riavviare il client.

All'interno del test è possibile attivare la modalità senza bot grazie a una nuova opzione durante la configurazione delle incursioni, denominata "Disable Bots", che consente di affrontare l'esperienza completamente da soli. Il team di sviluppo invita i giocatori a fornire feedback dettagliati.