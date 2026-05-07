Il ray tracing è una necessità secondo gli sviluppatori di DOOM: The Dark Ages
Tra le novità introdotte da DOOM: The Dark Ages vi è la RTGI (Ray Traced Global Illumination). Gli sviluppatori del gioco hanno spiegato perché questa tecnica non è solo un progresso dal punto di vista visivo, ma anche una necessità in fase di sviluppodi Vittorio Rienzo pubblicata il 07 Maggio 2026, alle 08:01 nel canale Videogames
DooM
DOOM: The Dark Ages segna un cambio tecnico di rilievo per id Software, che durante il SIGGRAPH 2025 ha illustrato con dati concreti perchè il passaggio alla Ray-Traced Global Illumination (RTGI) sia diventato necessario per il futuro della serie.
Secondo quanto mostrato dallo studio, l'adozione del precedente sistema di illuminazione globale basato su baked GI, utilizzato nell'era idTech 7, avrebbe comportato costi produttivi estremamente elevati. Per ottenere risultati comparabili nell'attuale progetto. Il team avrebbe dovuto gestire fino a 110GB di dati dedicati esclusivamente all'illuminazione, con tempi di elaborazione offline capaci di raggiungere 68 giorni.
Il baked GI si basa su un processo di pre-calcolo dell'illuminazione prima della pubblicazione del gioco o della finalizzazione delle mappe. In pratica, gli sviluppatori simulano offline il comportamento della luce su pareti, pavimenti e oggetti, memorizzando poi il risultato. Questo metodo alleggerisce il carico durante l'esecuzione, ma impone pesanti limitazioni quando si modificano ambienti o strutture di gioco, poiché ogni intervento importante richiede una nuova elaborazione completa.
Con RTGI, invece, DOOM: The Dark Ages calcola in tempo reale gran parte del comportamento della luce attraverso il tracciamento dei raggi. Questo sistema migliora la gestione dell'illuminazione indiretta, delle ombre più profonde, dei rimbalzi cromatici tra superfici e dell'interazione con gli elementi dinamici. Il risultato non riguarda solo la qualità visiva, ma anche una pipeline di sviluppo più flessibile.
L'illuminazione globale rappresenta infatti tutta la luce indiretta che rimbalza nell'ambiente dopo aver colpito superfici differenti per un realismo e una profondità scenica superiori. La differenza principale tra baked GI e RTGI consiste proprio nel metodo di calcolo: il primo archivia dati predefiniti, il secondo li genera durante il gameplay, adattandosi in modo più efficace ai cambiamenti della scena.
Per id Software, questa transizione non riguarda soltanto il miglioramento grafico, ma una precisa necessità: ridurre drasticamente i tempi di produzione e la mole di dati, senza rinunciare a un livello qualitativo superiore. DOOM: The Dark Ages mostra quindi come il ray tracing possa rappresentare una risposta concreta anche alle complessità dello sviluppo moderno, oltre al semplice impatto estetico.
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Perché fare un lavoro fatto bene quando lo puoi scaricare alla scheda video dell'utente finale giusto?
Poi se il framerate viene dimezzato non fa nulla. Basta fare l'upgrade alla nuova rtx con dlss magic frame gen over 9000 super Saiyan di quarto livello e passa la paura. . . Ma il conto in banca si lamenta...
è ur argomento molto tecnico per chi non sviluppa con questi motori ma per chi volesse approfondire
https://advances.realtimerendering....20of%20Assassin's%20Creed%20Shadows.pdf
Perché fare un lavoro fatto bene quando lo puoi scaricare alla scheda video dell'utente finale giusto?
Poi se il framerate viene dimezzato non fa nulla. Basta fare l'upgrade alla nuova rtx con dlss magic frame gen over 9000 super Saiyan di quarto livello e passa la paura. . . Ma il conto in banca si lamenta...
ti conslglio di leggere il documento che ho postato è molto diverso da come dici ma capisco che chi non lavora in quest ambito non sappia molto dell'argomento
ci sono cose che in raster non le puoi proprio fare se le vuoi fare bene e altre che le puoi fare (quasi) ma in anni di sviluppo in piu anni che costano decine di milioni
per il resto per giocare a questo gioco alla massima qualita ti basta una 4060 non serve una 5090, il gioco gira su una PS5 che ha un RT scadente quindi non è un problema.
Nel gioco solo l'RTGI è forzata perche il motore è nato su di essa come il ducomento spiega in dettaglio il resto delll'RT la puo diisabilitare se non al vuoi
Ripeto ll'RTGI è il futuro dubito che fa soli 2 anni esista un gioco aa o aaa che non lo usi di base tolti gli indy, forse
Tu dici "Perché fare un lavoro fatto bene quando lo puoi scaricare alla scheda video dell'utente finale giusto?" la questione è molto diversa ""Perché fare un lavoro fatto bene quando lo puoi fare ancora meglio e pure con meno sforzo/costi"
Una volta i giochi giravano sulla cpu poi ci hanno constretto a comprare la gpu pensa te che cattivi.
Ethernal riusciva a dare un impatto grafico significativo con poche risorse...qui sono un po' scaduti.
Forse per eccesso di prezzolamento
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