Il prossimo God of War potrebbe non essere un'esclusiva PlayStation al lancio

Il prossimo gioco della serie God of War sarà uno spin-off e potrebbe non essere un'esclusiva PlayStation al lancio. Sony potrebbe adottare una nuova strategia secondo l'insider NateThe Hate.

Il prossimo titolo della serie God of War potrebbe arrivare sul mercato come titolo multipiattaforma. Il gioco, che sarà uno spin-off della serie con caratteristiche ben diverse dai titoli della saga principale, è ancora in sviluppo. Il suo debutto potrebbe avvenire già nel corso del 2026. Ad anticipare i primi dettagli è l'insider NateThe Hate.

Multipiattaforma già dal lancio?

La serie di God of War, che presto vedrà il debutto anche di una serie TV, dovrebbe arricchirsi con uno spin-off in 2.5D, caratterizzato da una struttura metroidvania. Si tratterà di un titolo molto diverso dai giochi della serie principale, ma che potrebbe diventare molto interessante, offrendo un gameplay dinamico e ricco di esplorazione, abilità sbloccabili e molto altro.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, però, la notizia del giorno riguarda un possibile lancio su più piattaforme per il gioco. In particolare, il debutto potrebbe avvenire su PS5 e PC in simultanea, seguendo una strategia simile a quella adottata da Helldivers 2. La fonte ha sottolineato che l'ipotesi è stata valutata da Sony ma che al momento non ci sono conferme in merito alla scelta dell'azienda.

Difficile ma non impossibile, almeno a questo punto, un lancio anche su console Xbox e Nintendo Switch 2. In particolare, la console di Nintendo potrebbe adattarsi molto bene alle caratteristiche dello spin-off della serie God of War. Ulteriori dettagli in merito potrebbero arrivare in occasione del prossimo State of Play, in programma questa sera, 12 febbraio, a partire dalle 23. Ne sapremo di più a breve.