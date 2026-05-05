Il prossimo Call of Duty dice addio a PS4, arriva la conferma ufficiale. Addio alle console old-gen

Il prossimo capitolo della serie Call of Duty non sarà disponibile su PlayStation 4. La conferma è arrivata direttamente dall'account ufficiale del franchise su X, che ha così smentito le recenti indiscrezioni circolate online nelle ultime ore. Il chiarimento riguarda in modo esplicito la console Sony, ma lascia aperta la possibilità che anche Xbox One venga esclusa, segnando un possibile abbandono definitivo delle piattaforme di vecchia generazione.

La questione è emersa a seguito di un rumor diffuso dal leaker Alaix, noto nella community per le sue anticipazioni, secondo cui sarebbero in corso test del nuovo capitolo proprio su PS4. Questa voce ha generato aspettative tra i giocatori ancora legati alle console old-gen, ma è stata rapidamente smentita.

Hearing that MW4 is currently being playtested on PS4

xddd -- Alaix (@HeyImAlaix) May 3, 2026 Not sure where this one started, but it's not true. The next Call of Duty is not being developed for PS4. -- Call of Duty (@CallofDuty) May 4, 2026

Nel messaggio pubblicato sui social, il team di Call of Duty ha negato in modo chiaro la presenza di una versione per PlayStation 4. Non viene fatto alcun riferimento diretto a Xbox One, tuttavia appare improbabile che venga mantenuto il supporto su una sola delle due piattaforme ormai superate. La scelta sembra quindi indicare un passaggio netto verso hardware più recente.

Il nuovo Call of Duty abbandonerà, dunque, la precedente generazione in maniera definitiva?

Dopo oltre un decennio in cui la serie ha continuato a uscire anche su console più datate, questa decisione potrebbe rappresentare una svolta significativa.

L'eventuale abbandono del modello cross-gen consentirebbe agli sviluppatori di sfruttare pienamente le capacità tecniche delle piattaforme moderne, migliorando prestazioni, grafica e complessità generale dell'esperienza di gioco.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali sul titolo in arrivo né sulle piattaforme definitive. Tuttavia, le tempistiche suggeriscono che non bisognerà attendere molto per avere risposte concrete. Il reveal del nuovo Call of Duty potrebbe infatti avvenire durante l'Xbox Games Showcase previsto per il 7 giugno alle ore 19:00.