Il prezzo originario della Steam Machine era molto più basso di quello annunciato da Valve
La Steam Machine arriverà sul mercato con un prezzo di listino molto alto ma i piani di Valve erano molto diversi, come confermano da due ingegneri che hanno lavorato al progetto durante lo sviluppodi Davide Raia pubblicata il 24 Giugno 2026, alle 10:11 nel canale Videogames
Valve
La Steam Machine è stata presentata diversi mesi fa. Valve, però, ha annunciato i prezzi solo questa settimana con il nuovo prodotto che arriverà sul mercato con prezzi da 1.049 dollari per la versione da 512 GB di storage.
Il listino prezzi della Steam Machine sta facendo storcere il naso a molti utenti e rischia di limitare in modo significativo la sua diffusione nel corso del prossimo futuro.
Tutto ruota intorno alla crisi delle memorie che ha causato un rapido aumento dei prezzi dei componenti. Originariamente, infatti, i piani di Valve erano ben diversi.
Il prezzo originario era molto più basso?
IGN ha avuto modo di confrontarsi con Pierre-Loup Griffais e Yazan Aldehayyat, ingegneri di Valve che hanno curato il progetto di sviluppo di Steam Machine (terminato prima dello scoppio della crisi delle memorie).
I due ingegneri non hanno fornito indicazioni precise in merito al prezzo obiettivo della Steam Machine prima dello scoppio della crisi ma hanno confermato che l'aumento registrato dal progetto è simile a quello di Steam Deck, che deve fare i conti con un listino più alto del 35%.
Calcolatrice alla mano, è possibile stimare quelli che erano i piani di Valve. Il prezzo originario della Steam Machine, infatti, era probabilmente di 749 dollari, poi diventati 1.049 dollari (con un rincaro del 33%) a causa della crisi in corso.
Valve, in ogni caso, non aveva ancora definito un prezzo per il suo progetto al momento della presentazione. Lo scoppio della crisi ha spinto l'azienda a rimandare il lancio e poi a definire un listino sensibilmente più alto.
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1049? Bancale
1049? Bancale
Potete anche linkare, magari, qualche pc equivalente in vendita sotto i 700?
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...
io non linko nulla, piuttosto o ci metto qualcosa di più ma prendo dell'hardware decente o mi tengo i soldi.
Non è che si deve sempre comprare per forza, una 7600 nel 2026 abbinata a una cpu con 6 core me le devono tirare dietro per invogliarmi all'acquisto.
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...
Continuate a parlare di PC ma questa è una console, anche se basata su PC.
Nasce per uso multimediale da usare nel salotto attaccata al TV, e dubito che lì si possa fare molto altro che giocare.
Quindi va valutata al pari di una console che piaccia oppure no.
provate ad assemblarne uno
se si sta su am4+ddr4 si risparmia qualcosa
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...
Quindi secondo te prima degli aumenti di ram e ssd a 750 non ti assemblavi un pc con caratteristiche anche migliori del cubo di valve?
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