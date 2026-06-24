Il prezzo originario della Steam Machine era molto più basso di quello annunciato da Valve

Il prezzo originario della Steam Machine era molto più basso di quello annunciato da Valve

La Steam Machine arriverà sul mercato con un prezzo di listino molto alto ma i piani di Valve erano molto diversi, come confermano da due ingegneri che hanno lavorato al progetto durante lo sviluppo

di pubblicata il , alle 10:11 nel canale Videogames
Valve
 

La Steam Machine è stata presentata diversi mesi fa. Valve, però, ha annunciato i prezzi solo questa settimana con il nuovo prodotto che arriverà sul mercato con prezzi da 1.049 dollari per la versione da 512 GB di storage.

Il listino prezzi della Steam Machine sta facendo storcere il naso a molti utenti e rischia di limitare in modo significativo la sua diffusione nel corso del prossimo futuro.

Tutto ruota intorno alla crisi delle memorie che ha causato un rapido aumento dei prezzi dei componenti. Originariamente, infatti, i piani di Valve erano ben diversi.

Il prezzo originario era molto più basso?

IGN ha avuto modo di confrontarsi con Pierre-Loup Griffais e Yazan Aldehayyat, ingegneri di Valve che hanno curato il progetto di sviluppo di Steam Machine (terminato prima dello scoppio della crisi delle memorie).

I due ingegneri non hanno fornito indicazioni precise in merito al prezzo obiettivo della Steam Machine prima dello scoppio della crisi ma hanno confermato che l'aumento registrato dal progetto è simile a quello di Steam Deck, che deve fare i conti con un listino più alto del 35%.

Calcolatrice alla mano, è possibile stimare quelli che erano i piani di Valve. Il prezzo originario della Steam Machine, infatti, era probabilmente di 749 dollari, poi diventati 1.049 dollari (con un rincaro del 33%) a causa della crisi in corso.

Valve, in ogni caso, non aveva ancora definito un prezzo per il suo progetto al momento della presentazione. Lo scoppio della crisi ha spinto l'azienda a rimandare il lancio e poi a definire un listino sensibilmente più alto.

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18 Commenti
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ReDeX24 Giugno 2026, 11:21 #1
A me personalmente sembra altino anche il prezzo precedente, certo era più abbordabile di quello attuale.
PaolinoB24 Giugno 2026, 11:23 #2
l'unica cosa di sensato che può fare il consumatore è semplicemente non comprarla
ghiltanas24 Giugno 2026, 11:31 #3
749 dollari per quella roba?
Sella24 Giugno 2026, 11:38 #4
749? Scaffale
1049? Bancale
marcram24 Giugno 2026, 12:21 #5
Originariamente inviato da: ReDeX
A me personalmente sembra altino anche il prezzo precedente, certo era più abbordabile di quello attuale.


Originariamente inviato da: PaolinoB
l'unica cosa di sensato che può fare il consumatore è semplicemente non comprarla


Originariamente inviato da: ghiltanas
749 dollari per quella roba?


Originariamente inviato da: Sella
749? Scaffale
1049? Bancale

Potete anche linkare, magari, qualche pc equivalente in vendita sotto i 700?
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...
ghiltanas24 Giugno 2026, 13:33 #6
Originariamente inviato da: marcram
Potete anche linkare, magari, qualche pc equivalente in vendita sotto i 700?
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...


io non linko nulla, piuttosto o ci metto qualcosa di più ma prendo dell'hardware decente o mi tengo i soldi.
Non è che si deve sempre comprare per forza, una 7600 nel 2026 abbinata a una cpu con 6 core me le devono tirare dietro per invogliarmi all'acquisto.
Ripper8924 Giugno 2026, 13:41 #7
750 euro era comunque alto ma con la scusa che era anche un PC e potevi usare la libreria pre-esistente poteva essere competitiva.
Ripper8924 Giugno 2026, 13:42 #8
Originariamente inviato da: marcram
Potete anche linkare, magari, qualche pc equivalente in vendita sotto i 700?
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...

Continuate a parlare di PC ma questa è una console, anche se basata su PC.
Nasce per uso multimediale da usare nel salotto attaccata al TV, e dubito che lì si possa fare molto altro che giocare.

Quindi va valutata al pari di una console che piaccia oppure no.
ninja75024 Giugno 2026, 14:20 #9
un pc con quel ssd e quella vga e quel processore (zen4) costa più o meno quei soldi

provate ad assemblarne uno

se si sta su am4+ddr4 si risparmia qualcosa
ReDeX24 Giugno 2026, 14:26 #10
Originariamente inviato da: marcram
Potete anche linkare, magari, qualche pc equivalente in vendita sotto i 700?
Perché penso sarebbero interessati in molti, in questo periodo...


Quindi secondo te prima degli aumenti di ram e ssd a 750 non ti assemblavi un pc con caratteristiche anche migliori del cubo di valve?
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