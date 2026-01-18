Il prezzo della Switch 2 potrebbe diventare un problema per Nintendo
Il prezzo della Nintendo Switch 2 potrebbe diventare un problema rilevante per l'azienda nipponica nel corso dei prossimi mesi: nel frattempo le azioni di Nintendo sono in forte calodi Davide Raia pubblicata il 18 Gennaio 2026, alle 20:11 nel canale Videogames
La crisi delle memorie potrebbe diventare un problema da non sottovalutare per Nintendo e per la sua Switch 2, protagonista di un fine 2025 sottotono (almeno per quanto riguarda le vendite). Una conferma indiretta in tal senso arriva dal calo delle azioni dell'azienda nipponica, il cui valore è tornato ai livelli di aprile 2025 dopo il boom registrato a seguito del lancio della Switch 2. La questione del prezzo della Switch 2 potrebbe diventare di grande attualità nel corso delle prossime settimane, creando non pochi grattacapi alla dirigenza dell'azienda.
Un futuro difficile?
Ad analizzare la situazione è un articolo di Yahoo Japan in cui viene evidenziato il problema delle scorte limitate a disposizione di Nintendo, che non avrebbe stretto contratti di fornitura per il lungo periodo, almeno per quanto riguarda le memorie.
Quest'aspetto potrebbe comportare un aumento significativo del prezzo di listino della Nintendo Switch 2, già nel corso del 2026. In alternativa, Nintendo potrebbe optare per bloccare il prezzo (o limitare in rincari) riducendo però i margini sulla vendita del suo hardware. L'azienda ha confermato che non aumenterà il prezzo per il momento.
La questione potrebbe diventare di grande attualità nel corso dei prossimi mesi. Con la crisi delle memorie destinata a proseguire ancora per molto, infatti, Nintendo potrebbe ritrovarsi a dover prendere una decisione sul prezzo della Switch 2 molto prezzo.
L'azienda dovrà puntare sempre di più sul software come sostegno per le vendite della sua console. All'orizzonte, inoltre, ci potrebbe essere anche il lancio di una Switch 2 Lite, una soluzione per rendere più accessibile il prezzo della console.
Se prima con 250/300 di console e 50 di gioco anche un non appassionato poteva dire "proviamola", oggi a 500 + 70, direi che anche un appassionato un po' ci pensa su.
E ha tutte le ragioni del mondo per farlo.
I bundle Switch 2 + Mario Kart si trovano sui 450.
Poi potranno cmq vendere dispositivi come la Switch, ma come se fossero i pc handled , e un loro controller da collegare
Volete mettere il bello di scaricare mario kart da Steam , e giocarci in 4 in salotto con un loro controller ? Il loro punto forte è anche creare dei controller interattivi come le Wii
Con questi cambiamenti, possono avere degli incrementi e tornare in competizione. Io Mario kart lo comprerei volentieri se lo trovassi su steam. Specifico , in offerta a 30 euro.
che erano 300 circa con la switch 1 se non sbaglio, azz costa tanto sto nuovo soc arm di nvidia
Il chè considerando che una console possa essere pure venduta con profitto 0 o sottocosto perchè il vero guadagno sono i giochi la dice lunga.
50 ? L'ultimo all'esordio costava 90 / 100 euro.
