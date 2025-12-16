Il prezzo della Steam Machine potrebbe essere più alto del previsto a causa delle memorie
L'aumento dei prezzi delle memorie avrà un impatto anche sul costo della Steam Machine che, quindi, potrebbe costare più del previsto a causa dei maggiori costi dei singoli componenti del progettodi Davide Raia pubblicata il 16 Dicembre 2025, alle 08:01 nel canale Videogames
L'aumento dei prezzi delle memorie è uno dei temi caldi di questo fine 2025 e potrebbe avere un impatto enorme sull'industria tech nel corso del 2026. Anche Valve deve fare i conti con questo problema che potrebbe condizionare il prezzo di lancio della Steam Machine. L'azienda, ricordiamo, non ha ancora ufficializzato il prezzo. Quando lo farà potrebbe comunicare un valore più alto rispetto alle stime, proprio a causa dell'aumento del costo delle memorie.
La Steam Machine costerà di più?
Valve ha scelto di adottare un approccio cauto per la sua Steam Machine, prendendosi tutto il tempo necessario per comunicare il prezzo di vendita. Gli analisti hanno comunque anticipato un possibile prezzo di partenza compreso tra 650 e 750 dollari.
Le cose, però, potrebbero cambiare. L'aumento della richiesta di memorie sul mercato, soprattutto da parte delle aziende attive nel settore dell'IA, sta creando non pochi problemi all'industria tech e Valve potrebbe essere costretta a tornare sui suoi passi, andando a rivalutare il posizionamento commerciale della Steam Machine. Un aumento di 50-100 dollari non è da escludere.
Per il momento, in ogni caso, siamo ancora nel campo delle ipotesi. Bisognerà attendere i prossimi mesi per avere le idee più chiare in merito a quelli che saranno i piani di Valve che, con il suo nuovo prodotto, punta a ritagliarsi uno spazio importante nel settore del gaming. Il lancio della Steam Machine non è lontano. Il debutto, infatti, è previsto per il 2026. Forse, e diciamo forse, insieme ad Half-Life 3.
Inutile no per il 99% dei videogiocatori mondiali, dato che è una quarta console con il più ampio parco giochi di sempre. Sicuro inutile per quell'1% che guarda alla grafica e alla pura potenza quando si tratta di comprare giochi e HW
