Il prezzo della Nintendo Switch 2 aumenterà a causa della crisi delle memorie? No, almeno per il momento

La crisi delle memorie e, in particolare, l'aumento dei prezzi delle RAM, sono fattori che potrebbero impattare le vendite della Nintendo Switch 2 nel corso del prossimo futuro, dopo una parte finale del 2025 al di sotto delle aspettative. La console di Nintendo rischia di dover fare i conti con un sostanziale aumento di prezzo, già nel corso del 2026.

La Switch 2 aumenterà di prezzo?

Nel corso di un'intervista con il Kyoto Shimbun, Shuntaro Furukawa, presidente di Nintendo, ha rilasciato un primo commento sulla questione dei prezzi delle RAM e sul possibile impatto che questa crisi potrebbe avere sul prezzo della console dell'azienda.

Secondo quanto rivelato da Furukawa, per il momento la Switch 2 non dovrebbe essere influenzata dalla crisi. Il prezzo non dovrebbe aumentare, anche perché l'azienda ha accordi di medio-lungo periodo con i fornitori. Di conseguenza, le forniture di memorie per i prossimi mesi non dovrebbero risentire degli aumenti.

In ogni caso, Furukawa ha confermato che l'azienda dovrà "monitorare attentamente la situazione" e ha rifiutato qualsiasi altro commento sulle ipotesi di un futuro aumento di prezzo per la Switch 2. La questione, quindi, non è chiusa e molte cose potrebbero cambiare in futuro. Nintendo potrebbe anche optare per assorbire eventuali aumenti, riducendo i margini derivanti dalla vendita di hardware per puntare sui ricavi del software.

All'orizzonte, inoltre, c'è anche l'ipotesi di una Switch 2 Lite che potrebbe essere una soluzione all'aumento di prezzo dell'attuale console di Nintendo, andando a occupare una fascia di prezzo nettamente più bassa.