Il padre di God of War attacca Sons of Sparta: lo definisce 'spazzatura' dopo un'ora di gioco

Il padre di God of War attacca Sons of Sparta: lo definisce 'spazzatura' dopo un'ora di gioco

David Jaffe, creatore di God of War, ha definito Sons of Sparta "spazzatura completa" dopo averlo provato per un'ora. Pur trovando il gameplay accettabile, critica il senso dell'operazione e la nuova rappresentazione di Kratos

di pubblicata il , alle 13:11 nel canale Videogames
PlaystationGod of War
 

David Jaffe, creatore storico della serie God of War, ha espresso un giudizio durissimo su God of War: Sons of Sparta, definendolo senza mezzi termini "spazzatura completa". Le dichiarazioni sono arrivate in un video di commento pubblicato dopo aver provato il gioco per circa un'ora, tempo che è bastato al designer per maturare un'opinione estremamente negativa.

Il titolo, presentato a sorpresa durante un recente State of Play, ha suscitato grande curiosità per via della sua natura di spin-off in 2D. L'idea di reinterpretare Kratos in una dimensione bidimensionale aveva intrigato molti fan, compreso lo stesso Jaffe, che ha ammesso di aver sempre desiderato vedere un God of War realizzato con questa impostazione. Tuttavia, secondo lui, Sons of Sparta non rappresenta affatto la visione che aveva immaginato.

Le critiche non si concentrano tanto sulla giocabilità, che Jaffe ha definito "accettabile" e "funzionante", quanto sul senso complessivo dell'operazione. A suo dire, "questo non è God of War". In particolare, contesta la rappresentazione di un giovane Kratos che descrive come un "ragazzo generico", lontano dall'identità forte e brutale che aveva caratterizzato il personaggio originale.

God of War: Sons of Sparta e i dubbi di David Jaffe

Jaffe si è anche interrogato sulle motivazioni che avrebbero spinto Sony Santa Monica Studio a realizzare questo progetto. Secondo lui, il team avrebbe cercato di inseguire tendenze stilistiche e di design ispirandosi a produzioni come Blasphemous o a titoli recenti come Ninja Gaiden: Ragebound, senza però raggiungerne lo stesso livello qualitativo né in termini di direzione artistica né di valori produttivi.

Non è la prima volta che Jaffe si mostra critico verso l'evoluzione della saga. Già in passato aveva espresso tristezza per la direzione più narrativa e "umanizzata" intrapresa dalla serie negli ultimi capitoli.

A suo avviso, Sons of Sparta proseguirebbe proprio lungo quella strada, accentuando un processo di trasformazione del protagonista che lui non ha mai condiviso pienamente.

I migliori sconti su Amazon oggi

LEFANT M330Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Navigazione dToF, Zona vietata, Evitamento ostacoli PSD, Aspirazione 5000Pa, 150 minuti, Pulizia programmata, Alexa/APP/WiFi,Nero

140.33 Compra ora
-27%

FRITZ!Repeater 1200 AX Edition International, Ripetitore - Wi-Fi 6 extender Dual Band con 2.400 Mbit/s (5 GHz) & 600 Mbit/s (2,4 GHz), Mesh, Access Point, 1x Gigabit LAN, Interfaccia in italiano

95.99 69.90 Compra ora
-27%

ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente

499.00 Compra ora
2 Commenti
Gli autori dei commenti, e non la redazione, sono responsabili dei contenuti da loro inseriti - info
Ripper8916 Febbraio 2026, 15:13 #1
La cosa che ho pensato anche io dopo aver visto il gameplay.
Non so come si sia potuto dare ad una ciofekona da 4 soldi di quel tipo il brand di GoW
Mo4216 Febbraio 2026, 16:21 #2
Originariamente inviato da: Ripper89
La cosa che ho pensato anche io dopo aver visto il gameplay.
Non so come si sia potuto dare ad una ciofekona da 4 soldi di quel tipo il brand di GoW


Hey! Piano con le parole.

Nel senso, ripetilo più lentamente... forse c'è ancora qualcuno che non lo ha capito.

Devi effettuare il login per poter commentare
Se non sei ancora registrato, puoi farlo attraverso questo form.
Se sei già registrato e loggato nel sito, puoi inserire il tuo commento.
Si tenga presente quanto letto nel regolamento, nel rispetto del "quieto vivere".

La discussione è consultabile anche qui, sul forum.
 
^