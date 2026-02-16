Il padre di God of War attacca Sons of Sparta: lo definisce 'spazzatura' dopo un'ora di gioco

David Jaffe, creatore di God of War, ha definito Sons of Sparta "spazzatura completa" dopo averlo provato per un'ora. Pur trovando il gameplay accettabile, critica il senso dell'operazione e la nuova rappresentazione di Kratos

David Jaffe, creatore storico della serie God of War, ha espresso un giudizio durissimo su God of War: Sons of Sparta, definendolo senza mezzi termini "spazzatura completa". Le dichiarazioni sono arrivate in un video di commento pubblicato dopo aver provato il gioco per circa un'ora, tempo che è bastato al designer per maturare un'opinione estremamente negativa.

Il titolo, presentato a sorpresa durante un recente State of Play, ha suscitato grande curiosità per via della sua natura di spin-off in 2D. L'idea di reinterpretare Kratos in una dimensione bidimensionale aveva intrigato molti fan, compreso lo stesso Jaffe, che ha ammesso di aver sempre desiderato vedere un God of War realizzato con questa impostazione. Tuttavia, secondo lui, Sons of Sparta non rappresenta affatto la visione che aveva immaginato.

Le critiche non si concentrano tanto sulla giocabilità, che Jaffe ha definito "accettabile" e "funzionante", quanto sul senso complessivo dell'operazione. A suo dire, "questo non è God of War". In particolare, contesta la rappresentazione di un giovane Kratos che descrive come un "ragazzo generico", lontano dall'identità forte e brutale che aveva caratterizzato il personaggio originale.

God of War: Sons of Sparta e i dubbi di David Jaffe

Jaffe si è anche interrogato sulle motivazioni che avrebbero spinto Sony Santa Monica Studio a realizzare questo progetto. Secondo lui, il team avrebbe cercato di inseguire tendenze stilistiche e di design ispirandosi a produzioni come Blasphemous o a titoli recenti come Ninja Gaiden: Ragebound, senza però raggiungerne lo stesso livello qualitativo né in termini di direzione artistica né di valori produttivi.

Non è la prima volta che Jaffe si mostra critico verso l'evoluzione della saga. Già in passato aveva espresso tristezza per la direzione più narrativa e "umanizzata" intrapresa dalla serie negli ultimi capitoli.

A suo avviso, Sons of Sparta proseguirebbe proprio lungo quella strada, accentuando un processo di trasformazione del protagonista che lui non ha mai condiviso pienamente.