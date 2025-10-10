Il nuovo visore VR di Valve è pronto al debutto ma non sarà economico
Il nuovo visore VR di Valve è vicino al debutto ufficiale: ecco le prime informazioni sul progetto e sul suo prezzo in vista dell'imminente avvio della produzione in serie.di Davide Raia pubblicata il 10 Ottobre 2025, alle 08:31 nel canale Videogames
Valve
Valve ha in programma diverse novità per la sua gamma di prodotti hardware. In rampa di lancio c'è anche un visore VR che potrebbe essere molto vicino al debutto ufficiale con l'obiettivo di mettere a disposizione dei giocatori un nuovo modo per accedere al catalogo di giochi di Steam. Il modello è noto con il nome in codice di Deckard e potrebbe debuttare con il nome di Steam Frame, marchio registrato da poco dall'azienda.
La produzione sta per iniziare
Le ultime indiscrezioni sul nuovo visore sostengono che sarebbe imminente l'avvio della produzione in serie, quindi l'annuncio potrebbe essere dietro l'angolo. Un report di Upload VR conferma che Valve sarebbe intenzionata a produrne circa 600.000 unità all'anno. Si tratta di un obiettivo ambizioso, considerando l'attuale stato del mercato dei visori, e che potrebbe essere raggiunto con una distribuzione globale del dispositivo.
L'annuncio del nuovo dispositivo potrebbe avvenire entro la fine del 2025 o, al massimo, nel primo trimestre del 2026 con una disponibilità reale che potrebbe cambiare da mercato a mercato. Il nuovo visore potrebbe arrivare, inizialmente, solo in alcuni mercati selezionati. Le indiscrezioni relative al prezzo, invece, confermano che si tratterà di un modello premium. Il nuovo visore, che potrebbe chiamarsi commercialmente Steam Frame, infatti, potrebbe debuttare sul mercato con un prezzo intorno a 1.200 dollari che in Europa potrebbero diventare, abbastanza facilmente, circa 1.500 euro.
Ulteriori conferme in merito potrebbero arrivare nel giro delle prossime settimane. Se il report relativo all'avvio della produzione dovesse essere corretto, infatti, Valve potrebbe presentare il suo nuovo progetto a breve. L'espansione della gamma di prodotti hardware è molto importante per Valve che punta a crescere, nonostante i già ottimi risultati finanziari.
lo spero tanto anche io. li ho amati tutti ma sto cavo maledetto... poi ho provato diversi visori senza cavo e ti danno completamente un'altra esperienza che non puoi tornare indietro. attualmente ho un quest 3 ma a livello di fov e colori non è sto granchè e soprattutto è limitato a 2,5gbps con wifi 6.
dipende dall'utilizzo che ne fai. Io, per esempio, che faccio simracing, sperei che fosse col cavo in modo da poterlo utilizzarle con la display port, senza dover avere a che fare con le imbarazzanti latenze oltre che con tutti i problemi di codifica / decodifica che lo streaming porta con sé
ma ci mancherebbe in situazioni "statiche" è meglio col cavo. anche se mi sono sempre chiesto se in queste situazioni forse non si più efficace/comodo un triplo schermo
beh, penso che sia comunque meglio un visore in ogni caso.. minore ingombro, resa migliore... meno carico sulla gpu...
bio
bio
"in ogni caso" direi sia relativo, avere un visore in testa ha comunque il suo peso e ipotizzo per lunghe sessioni ci si affatichi meno con 3 display.
parlo di una configurazione tipo questa
Link ad immagine (click per visualizzarla)
