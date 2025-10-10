Il nuovo visore VR di Valve è pronto al debutto ma non sarà economico

Il nuovo visore VR di Valve è vicino al debutto ufficiale: ecco le prime informazioni sul progetto e sul suo prezzo in vista dell'imminente avvio della produzione in serie.

Valve ha in programma diverse novità per la sua gamma di prodotti hardware. In rampa di lancio c'è anche un visore VR che potrebbe essere molto vicino al debutto ufficiale con l'obiettivo di mettere a disposizione dei giocatori un nuovo modo per accedere al catalogo di giochi di Steam. Il modello è noto con il nome in codice di Deckard e potrebbe debuttare con il nome di Steam Frame, marchio registrato da poco dall'azienda.

La produzione sta per iniziare

Le ultime indiscrezioni sul nuovo visore sostengono che sarebbe imminente l'avvio della produzione in serie, quindi l'annuncio potrebbe essere dietro l'angolo. Un report di Upload VR conferma che Valve sarebbe intenzionata a produrne circa 600.000 unità all'anno. Si tratta di un obiettivo ambizioso, considerando l'attuale stato del mercato dei visori, e che potrebbe essere raggiunto con una distribuzione globale del dispositivo.

L'annuncio del nuovo dispositivo potrebbe avvenire entro la fine del 2025 o, al massimo, nel primo trimestre del 2026 con una disponibilità reale che potrebbe cambiare da mercato a mercato. Il nuovo visore potrebbe arrivare, inizialmente, solo in alcuni mercati selezionati. Le indiscrezioni relative al prezzo, invece, confermano che si tratterà di un modello premium. Il nuovo visore, che potrebbe chiamarsi commercialmente Steam Frame, infatti, potrebbe debuttare sul mercato con un prezzo intorno a 1.200 dollari che in Europa potrebbero diventare, abbastanza facilmente, circa 1.500 euro.

Ulteriori conferme in merito potrebbero arrivare nel giro delle prossime settimane. Se il report relativo all'avvio della produzione dovesse essere corretto, infatti, Valve potrebbe presentare il suo nuovo progetto a breve. L'espansione della gamma di prodotti hardware è molto importante per Valve che punta a crescere, nonostante i già ottimi risultati finanziari.