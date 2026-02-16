Il nuovo gioco del creatore di God of War punta al 2027: reveal previsto in estate

Il prossimo gioco diretto da Cory Barlog, storico autore di God of War II e del reboot di God of War, sarebbe attualmente previsto per il 2027. Secondo diversi insider ritenuti molto affidabili, il titolo potrebbe essere svelato ufficialmente già nel corso dell'estate 2026.

L'assenza del progetto durante lo State of Play di febbraio aveva fatto nascere dubbi sui tempi di sviluppo, ma nuove indiscrezioni sembrano rassicurare i fan. L'insider NatetheHate ha dichiarato che il gioco verrà annunciato prima del 2027, con una finestra di reveal attesa per l'estate, salvo eventuali ritardi.

Anche Shinobi602, altro nome noto nel panorama delle anticipazioni videoludiche, ha corroborato queste informazioni sul forum ResetEra, suggerendo che l'annuncio potrebbe avvenire durante uno State of Play primaverile o nel corso del Summer Game Fest organizzato da Geoff Keighley.

Il nuovo gioco di Cory Barlog, creatore di God of War, in arrivo nel corso del 2027

Il progetto è in sviluppo presso Sony Santa Monica Studio, dove Barlog opera ormai da anni. Già nel settembre 2021 il director aveva confermato che non avrebbe guidato God of War Ragnarök, lasciando il ruolo di regista a Eric Williams, pur mantenendo incarichi di Creative Director e Producer. Da allora, Barlog si è concentrato su un nuovo titolo rimasto avvolto nel mistero.

Le voci sul progetto sono poche ma intriganti. Alcuni rumor parlano di un'ambientazione fantascientifica, ma non esistono conferme concrete. L'unica informazione più solida risale al luglio 2025, quando il giornalista Jason Schreier riportò che lo sviluppo procedeva bene.

Secondo Schreier, il gioco non sarebbe tecnicamente una nuova proprietà intellettuale, ma potrebbe "sembrarlo", lasciando intendere una possibile nuova rinascita di un franchise PlayStation. Se le tempistiche indicate dagli insider verranno rispettate, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nel giro di pochi mesi, aprendo la strada a una campagna promozionale che culminerebbe con l'uscita nel 2027.